https://crimea.ria.ru/20260916/putin-v-1800-obratitsya-k-rossiyanam-1159421855.html
Путин в 18.00 обратится к россиянам
Путин в 18.00 обратится к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Путин в 18.00 обратится к россиянам
Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T12:36
2026-09-16T12:36
2026-09-16T12:36
владимир путин (политик)
дмитрий песков
выборы
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158978652_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_dcdcae55314473683182d8c8bc13d667.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов", - цитирует Пескова РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158978652_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_071e49689a24fc96e0f139779ae0a7f2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), дмитрий песков, выборы, россия, новости
Путин в 18.00 обратится к россиянам
Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму