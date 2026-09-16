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Путин в 18.00 обратится к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Путин в 18.00 обратится к россиянам
Путин в 18.00 обратится к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Путин в 18.00 обратится к россиянам
Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T12:36
2026-09-16T12:36
владимир путин (политик)
дмитрий песков
выборы
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов", - цитирует Пескова РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
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владимир путин (политик), дмитрий песков, выборы, россия, новости
Путин в 18.00 обратится к россиянам

Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму

12:36 16.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов", - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.
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Владимир Путин (политик)Дмитрий ПесковВыборыРоссияНовости
 
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