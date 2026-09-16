https://crimea.ria.ru/20260916/putin-v-1800-obratitsya-k-rossiyanam-1159421855.html

Путин в 18.00 обратится к россиянам

Путин в 18.00 обратится к россиянам - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Путин в 18.00 обратится к россиянам

Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T12:36

2026-09-16T12:36

2026-09-16T12:36

владимир путин (политик)

дмитрий песков

выборы

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в среду обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов", - цитирует Пескова РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, выборы, россия, новости