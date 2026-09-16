https://crimea.ria.ru/20260916/prokuror-zaprosil-22-goda-figurantu-dela-o-pokushenii-na-sergeya-aksenova-1159432093.html
Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова
Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова
Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 22 года лишения свободы одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова,... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:28
2026-09-16T16:28
2026-09-16T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 22 года лишения свободы одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.По данным следствия, мужчина и женщина вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже завербовали еще одного мужчину. Курировал создание группы гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале 2024 года ФСБ РФ задержала троих фигурантов, дела были переданы в Южный окружной военный суд.В 2025 году суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы, мужчину - к 13 годам. Их дела слушались в особом порядке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма АксеноваКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
https://crimea.ria.ru/20250623/figurantu-dela-o-podgotovke-pokusheniya-na-glavu-kryma-aksenova-dali-13-let-1147443889.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова
Прокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 22 года лишения свободы одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
"Прокурор запросил ему 22 года строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штраф 650 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, мужчина и женщина вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже завербовали еще одного мужчину. Курировал создание группы гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале 2024 года ФСБ РФ задержала троих фигурантов, дела были переданы в Южный окружной военный суд.
В 2025 году суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы, мужчину - к 13 годам. Их дела слушались в особом порядке.
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