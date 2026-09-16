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Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН
Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН
Боевые действия на Украине необходимо прекратить немедленно. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T18:26
2026-09-16T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине необходимо прекратить немедленно. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.И добавил, что это должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям Организации объединенных наций.Гутерриш неоднократно призывал к деэскалации, прекращению огня и дипломатии в вопросе урегулирования ситуации. В мае он заявил, что направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля". В августе генеральный секретарь ООН осудил удары ВСУ по России, которые приводят к жертвам среди гражданских и призвал вернуться к диалогу по контролю над ядерным оружием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на карте NASA как часть России: что за этим последует – мнениеЧто показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнениеГенсек ООН Гутерриш осудил украинские удары по территории России
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украина, антониу гутерриш, оон, новости сво, в мире, новости
Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН

Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на Украине

18:26 16.09.2026 (обновлено: 18:31 16.09.2026)
 
© AP Photo/ Bebeto Matthews / Перейти в фотобанкАнтониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
© AP Photo/ Bebeto Matthews
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине необходимо прекратить немедленно. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Пришло время для немедленного прекращения огня как первого шага к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру", - заявил он на пресс конференции в ООН.

И добавил, что это должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям Организации объединенных наций.
Гутерриш неоднократно призывал к деэскалации, прекращению огня и дипломатии в вопросе урегулирования ситуации. В мае он заявил, что направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля". В августе генеральный секретарь ООН осудил удары ВСУ по России, которые приводят к жертвам среди гражданских и призвал вернуться к диалогу по контролю над ядерным оружием.
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