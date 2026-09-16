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Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС

Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС

Пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском,... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T19:59

2026-09-16T19:59

2026-09-16T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском, Белогорском районах уничтожили 46 взрывоопасных предметов. Из них 44 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и одна граната. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.К пиротехническим работам такого количества взрывоопасных предметов привлекли 12 сотрудников МЧС."При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить об опасной находке в полицию и в МЧС России", - предупредили в Главном управлении.Ранее в правительстве Крыма предупреждали, что в среду, 16 сентября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко - будут подрывать боеприпасы на территории Багеровского сельского поселения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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