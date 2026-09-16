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Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
Пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском,... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T19:59
2026-09-16T19:59
2026-09-16T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском, Белогорском районах уничтожили 46 взрывоопасных предметов. Из них 44 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и одна граната. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.К пиротехническим работам такого количества взрывоопасных предметов привлекли 12 сотрудников МЧС."При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить об опасной находке в полицию и в МЧС России", - предупредили в Главном управлении.Ранее в правительстве Крыма предупреждали, что в среду, 16 сентября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко - будут подрывать боеприпасы на территории Багеровского сельского поселения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
Снаряды и мины военной эпохи уничтожили в разных районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в Керчи, Ленинском, Симферопольском, Белогорском районах уничтожили 46 взрывоопасных предметов. Из них 44 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и одна граната. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
К пиротехническим работам такого количества взрывоопасных предметов привлекли 12 сотрудников МЧС.
"При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить об опасной находке в полицию и в МЧС России", - предупредили в Главном управлении.
Ранее в правительстве Крыма предупреждали
, что в среду, 16 сентября, во второй половине дня в Ленинском районе Крыма может быть громко - будут подрывать боеприпасы на территории Багеровского сельского поселения.
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