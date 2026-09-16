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Первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ – главные факты

Первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ – главные факты - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ – главные факты

16 сентября 1955 года состоялся первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ. Пуск производили в Белом море с борта советской экспериментальной... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:58

2026-09-16T09:58

2026-09-16T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 16 сентября 1955 года состоялся первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ. Пуск производили в Белом море с борта советской экспериментальной подводной лодки Б-67 (проект 611АВ) Северного флота под командованием капитана II ранга Федора Козлова.Р-11ФМ размещалась на подводных лодках проектов 611АВ и 629. Разработана на базе "сухопутной" ракеты Р-11 в ОКБ-1 под руководством выдающегося конструктора Сергея Королева.Постановку на серийное производство передали в СКБ-385. В 1957 году был завершен выпуск рабочей документации и стартовый комплекс, согласованы вопросы ее размещения на подводных лодках, проведен еще ряд испытаний. Далее – с 1958 по 1967 годы – было произведено 77 пусков ракет Р-11ФМ, из которых 59 было признано успешными.Эти и другие факты о первой советской "морской" жидкостной одноступенчатой баллистической ракете и главные ее характеристики – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единственный в мире совершил две кругосветки: ледокол "Красин" – инфографикаКаким был первый удар легендарной "Катюши" – инфографика Курчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, память, оружие, баллистическая ракета, инфографика