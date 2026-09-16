https://crimea.ria.ru/20260916/perevodchitsu-dostoevskogo-iz-yuzhnoy-korei-vnesli-na-sayt-mirotvorets-1159413447.html

Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"* - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"*. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:18

2026-09-16T09:18

2026-09-16T09:18

украина

южная корея

россия

литература

новости

"миротворец"*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"*. Об этом пишет RT.Уточняется, что на экстремистском сайте переводчицу обвинили в "распространении российской пропаганды" и публичной поддержке СВО.Ранее сообщалось, что основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца*". Основанием стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"*Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

украина

южная корея

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, южная корея, россия, литература, новости, "миротворец"*