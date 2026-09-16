Рейтинг@Mail.ru
Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"* - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/perevodchitsu-dostoevskogo-iz-yuzhnoy-korei-vnesli-na-sayt-mirotvorets-1159413447.html
Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"* - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"*. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T09:18
2026-09-16T09:18
украина
южная корея
россия
литература
новости
"миротворец"*
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/10/1159413583_0:0:2069:1165_1920x0_80_0_0_567c3786891f1d1f7bd91af2355b2701.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"*. Об этом пишет RT.Уточняется, что на экстремистском сайте переводчицу обвинили в "распространении российской пропаганды" и публичной поддержке СВО.Ранее сообщалось, что основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца*". Основанием стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"*Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
украина
южная корея
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/10/1159413583_0:0:2069:1553_1920x0_80_0_0_8471ce2a3a65f0b898b8879d26005869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, южная корея, россия, литература, новости, "миротворец"*
Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

Переводчицу книг Достоевского для Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

09:18 16.09.2026
 
© РИА Новости . М. Филимонов / Перейти в фотобанкИздания романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание".
Издания романа Федора Михайловича Достоевского Преступление и наказание. - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . М. Филимонов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"*. Об этом пишет RT.
По данным издания, Ким Чжон А перевела произведения Достоевского "Идиот", "Преступление и наказание", "Бесы", "Братья Карамазовы". Ранее она приезжала в Москву, была награждена медалью Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры.
Уточняется, что на экстремистском сайте переводчицу обвинили в "распространении российской пропаганды" и публичной поддержке СВО.
Ранее сообщалось, что основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца*". Основанием стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.
* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"
Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"*
Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
 
УкраинаЮжная КореяРоссияЛитератураНовости"Миротворец"*
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
12:10На Крымском мосту начала расти очередь
11:48В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
11:35Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС
11:26В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей
11:11Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
10:51Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор
10:40В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко
10:17В России кибермошенничество снизилось на треть
10:08"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя
09:58Первый в мире старт боевой баллистической ракеты Р-11ФМ – главные факты
09:47Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки
09:42В Севастополе за лето на воде погибли пять человек
09:35Раздольненский район Крыма остался без газа: что произошло
09:30Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначения
09:18Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
09:11Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов
08:54ВС России ударили по автопроизводству в Киеве
08:3117 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом
08:1271 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния