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Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"* - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"*
Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"* - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"*
Для южнокорейской переводчицы Ким Чжон А внесение ее имени в базу скандально украинского сайта "Миротворец"* стало потрясением. Об этом она рассказала РИА... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T13:10
2026-09-16T13:10
южная корея
украина
"миротворец"*
новости
литература
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Для южнокорейской переводчицы Ким Чжон А внесение ее имени в базу скандально украинского сайта "Миротворец"* стало потрясением. Об этом она рассказала РИА Новости.Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"* с формулировкой "за распространение российской пропаганды" и публичную поддержку СВО.По ее словам, отношения между Россией и Республикой Корея сейчас переживают непростой период. Именно поэтому идеи Достоевского, такие как любовь к человеку, сострадание, милосердие, терпимость и прощение, являются особенно важными.Она подчеркнула, что именно культура и литература помогут соединить людей, когда мосты между странами ослабевают.Переводчица рассказала, что любит произведения Достоевского с восемнадцати лет и посвятила их изучению значительную часть своей жизни. Она добавила, что не занимает никакой политической позиции и не поддерживает какую-то определенную сторону."Поэтому новость о том, что мое имя оказалось в базе лиц, которых считают враждебно настроенными по отношению к Украине, глубоко меня потрясло. Я не являюсь политическим деятелем", - сказала она.Ким Чжон А перевела на корейский язык "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". В 2026 году она была награждена медалью Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры и языка.Ранее сообщалось, что основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца*". Основанием стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистовАктера Петрова внесли в "Миротворец"Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
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южная корея, украина, "миротворец"*, новости, литература, россия
Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"*

Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"* из-за Достоевского

13:10 16.09.2026
 
© РИА Новости . Хмелев / Перейти в фотобанкИзданные книги Ф.М. Достоевского.
Изданные книги Ф.М. Достоевского. - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Хмелев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Для южнокорейской переводчицы Ким Чжон А внесение ее имени в базу скандально украинского сайта "Миротворец"* стало потрясением. Об этом она рассказала РИА Новости.
Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"* с формулировкой "за распространение российской пропаганды" и публичную поддержку СВО.
"Честно говоря, эта информация стала для меня большим потрясением", - сказала Ким Чжон А.
По ее словам, отношения между Россией и Республикой Корея сейчас переживают непростой период. Именно поэтому идеи Достоевского, такие как любовь к человеку, сострадание, милосердие, терпимость и прощение, являются особенно важными.
Она подчеркнула, что именно культура и литература помогут соединить людей, когда мосты между странами ослабевают.
Переводчица рассказала, что любит произведения Достоевского с восемнадцати лет и посвятила их изучению значительную часть своей жизни. Она добавила, что не занимает никакой политической позиции и не поддерживает какую-то определенную сторону.
"Поэтому новость о том, что мое имя оказалось в базе лиц, которых считают враждебно настроенными по отношению к Украине, глубоко меня потрясло. Я не являюсь политическим деятелем", - сказала она.
Ким Чжон А перевела на корейский язык "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". В 2026 году она была награждена медалью Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры и языка.
Ранее сообщалось, что основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца*". Основанием стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.
* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.
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Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
 
Южная КореяУкраина"Миротворец"*НовостиЛитератураРоссия
 
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