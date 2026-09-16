https://crimea.ria.ru/20260916/perevodchitsa-iz-yuzhnoy-korei-otvetila-na-vnesenie-v-bazu-mirotvortsa-1159422476.html

Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"*

Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"* - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Переводчица из Южной Кореи ответила на внесение в базу "Миротворца"*

Для южнокорейской переводчицы Ким Чжон А внесение ее имени в базу скандально украинского сайта "Миротворец"* стало потрясением. Об этом она рассказала РИА... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T13:10

2026-09-16T13:10

2026-09-16T13:10

южная корея

украина

"миротворец"*

новости

литература

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Для южнокорейской переводчицы Ким Чжон А внесение ее имени в базу скандально украинского сайта "Миротворец"* стало потрясением. Об этом она рассказала РИА Новости.Переводчицу книг русского писателя Федора Достоевского для Южной Кореи Ким Чжон А внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"* с формулировкой "за распространение российской пропаганды" и публичную поддержку СВО.По ее словам, отношения между Россией и Республикой Корея сейчас переживают непростой период. Именно поэтому идеи Достоевского, такие как любовь к человеку, сострадание, милосердие, терпимость и прощение, являются особенно важными.Она подчеркнула, что именно культура и литература помогут соединить людей, когда мосты между странами ослабевают.Переводчица рассказала, что любит произведения Достоевского с восемнадцати лет и посвятила их изучению значительную часть своей жизни. Она добавила, что не занимает никакой политической позиции и не поддерживает какую-то определенную сторону."Поэтому новость о том, что мое имя оказалось в базе лиц, которых считают враждебно настроенными по отношению к Украине, глубоко меня потрясло. Я не являюсь политическим деятелем", - сказала она.Ким Чжон А перевела на корейский язык "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". В 2026 году она была награждена медалью Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры и языка.Ранее сообщалось, что основательницу и генерального директора компании Wildberries Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца*". Основанием стало обвинение в том, что она публично поддерживает Россию.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистовАктера Петрова внесли в "Миротворец"Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма

южная корея

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россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, украина, "миротворец"*, новости, литература, россия