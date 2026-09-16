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Отбой тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Отбой тревоги звучит в Севастополе
Отбой тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Отбой тревоги звучит в Севастополе
В Севастополе отменили угрозу атаки с воздуха, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:21
2026-09-16T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу атаки с воздуха, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 14.58.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
новости крыма, срочные новости крыма, крым
Отбой тревоги звучит в Севастополе

Отбой тревоги звучит в Севастополе

15:21 16.09.2026 (обновлено: 15:22 16.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу атаки с воздуха, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Тревога была объявлена в 14.58.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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