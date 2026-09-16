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Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ
Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ
В этом году полностью обновлен штаммовый состав вакцины от гриппа, которая поставляется в российские регионы. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T17:18
2026-09-16T17:18
михаил мурашко
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вакцина
вакцинация
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В этом году полностью обновлен штаммовый состав вакцины от гриппа, которая поставляется в российские регионы. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Кроме того, гражданам у которых имеются хронические бронхолегочные или сердечно-сосудистые заболевания, в обязательном порядке следует сделать прививку от пневмококковой инфекции, заявил министр."Еще важным является, особенно для лиц старшего возраста, имеющих хронические бронхолегочные заболевания и сердечно-сосудистые, пройти вакцинацию от пневмококка", - отметил Мурашко.По его словам, прививка защитит организм от пневмококка на срок до пяти лет.Ранее сообщалось, что все вакцины от гриппа отечественного производства прошли жесткий контроль качества, их безопасность и эффективность подтверждены.В медицинские организации Крыма уже поступили 302 тысячи доз вакцины против гриппа, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения, сообщал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппаНазвана самая смертоносная инфекция в мире
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РИА Новости Крым
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михаил мурашко, минздрав рф, вакцина, вакцинация, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ

В России полностью обновлен штаммовый состав вакцины от гриппа - Мурашко

17:18 16.09.2026
 
© РИА Новости КрымВакцинация от гриппа в Крыму
Вакцинация от гриппа в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В этом году полностью обновлен штаммовый состав вакцины от гриппа, которая поставляется в российские регионы. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом году новый штаммовый состав вакцины (от гриппа - ред.), поэтому обязательно надо вакцинироваться. Вакцина поставляется (в регионы РФ - ред.)", - сказал Мурашко.
Кроме того, гражданам у которых имеются хронические бронхолегочные или сердечно-сосудистые заболевания, в обязательном порядке следует сделать прививку от пневмококковой инфекции, заявил министр.
"Еще важным является, особенно для лиц старшего возраста, имеющих хронические бронхолегочные заболевания и сердечно-сосудистые, пройти вакцинацию от пневмококка", - отметил Мурашко.
По его словам, прививка защитит организм от пневмококка на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что все вакцины от гриппа отечественного производства прошли жесткий контроль качества, их безопасность и эффективность подтверждены.
В медицинские организации Крыма уже поступили 302 тысячи доз вакцины против гриппа, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения, сообщал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.
В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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Михаил МурашкоМинздрав РФВакцинаВакцинацияГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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