https://crimea.ria.ru/20260916/obnovlennaya-vaktsina-ot-grippa-postavlyaetsya-v-regiony---minzdrav-rf-1159432724.html

Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ

Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ

В этом году полностью обновлен штаммовый состав вакцины от гриппа, которая поставляется в российские регионы. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T17:18

2026-09-16T17:18

2026-09-16T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В этом году полностью обновлен штаммовый состав вакцины от гриппа, которая поставляется в российские регионы. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Кроме того, гражданам у которых имеются хронические бронхолегочные или сердечно-сосудистые заболевания, в обязательном порядке следует сделать прививку от пневмококковой инфекции, заявил министр."Еще важным является, особенно для лиц старшего возраста, имеющих хронические бронхолегочные заболевания и сердечно-сосудистые, пройти вакцинацию от пневмококка", - отметил Мурашко.По его словам, прививка защитит организм от пневмококка на срок до пяти лет.Ранее сообщалось, что все вакцины от гриппа отечественного производства прошли жесткий контроль качества, их безопасность и эффективность подтверждены.В медицинские организации Крыма уже поступили 302 тысячи доз вакцины против гриппа, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения, сообщал министр здравоохранения республики Алексей Натаров.В начале сентября в России началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. 9 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек.В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября, сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппаНазвана самая смертоносная инфекция в мире

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2026

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