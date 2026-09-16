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Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ
Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ
В Симферопольском районе завершено строительство первой очереди микрорайона "Прогресс" — проекта ГК "Владоград", реализованного с использованием проектного... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:10
2026-09-16T15:10
втб
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симферополь
крым
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе завершено строительство первой очереди микрорайона "Прогресс" — проекта ГК "Владоград", реализованного с использованием проектного финансирования ВТБ, сообщает пресс-служба банка.Вложения ВТБ в первую очередь составили 3,1 миллиарда рублей.Микрорайон расположен между Симферополем и аэропортом, примерно в 20 минутах езды от центра города, рядом с ключевыми транспортными направлениями и трассой "Таврида". Общая площадь проекта превышает 202 тысячи квадратных метров, он включает четыре квартала переменной этажности. Более 27 тысяч квадратных метров отведено под озеленение и благоустройство.Проект предусматривает развитую социальную и коммерческую инфраструктуру: детский сад, магазины, кафе и сервисы, два подземных паркинга, прогулочный бульвар, спортивные и детские площадки, велодорожки.В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме ВТБ и ГК "Владоград" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках стороны планируют реализовать жилищные проекты общей площадью более 535 тысячи квадратных метров. Новое жилье улучшит жилищные условия более 12 тысяч жителей Крыма, а реализация проектов предполагает создание около 800 рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, симферополь, крым, жилье в крыму

Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ

15:10 16.09.2026
 
© Пресс-служба ВТБНовый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ
Новый микрорайон ввели в Крыму при поддержке ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе завершено строительство первой очереди микрорайона "Прогресс" — проекта ГК "Владоград", реализованного с использованием проектного финансирования ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
Вложения ВТБ в первую очередь составили 3,1 миллиарда рублей.
Микрорайон расположен между Симферополем и аэропортом, примерно в 20 минутах езды от центра города, рядом с ключевыми транспортными направлениями и трассой "Таврида". Общая площадь проекта превышает 202 тысячи квадратных метров, он включает четыре квартала переменной этажности. Более 27 тысяч квадратных метров отведено под озеленение и благоустройство.
Проект предусматривает развитую социальную и коммерческую инфраструктуру: детский сад, магазины, кафе и сервисы, два подземных паркинга, прогулочный бульвар, спортивные и детские площадки, велодорожки.
"Долгосрочное партнерство банка и девелоперов позволяет запускать крупные проекты и создавать современную жилую среду на юге России. Сегодня мы видим результат совместной работы с “Владоградом”, начатой несколько лет назад. При этом сотрудничество продолжается: мы работаем над новыми проектами, которые будут способствовать развитию строительной отрасли и повышению качества жизни в регионе", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме ВТБ и ГК "Владоград" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках стороны планируют реализовать жилищные проекты общей площадью более 535 тысячи квадратных метров. Новое жилье улучшит жилищные условия более 12 тысяч жителей Крыма, а реализация проектов предполагает создание около 800 рабочих мест.
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ВТББанкСимферопольКрымЖилье в Крыму
 
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