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Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
Новый современный курорт "Золотые пески России" на западе Крыма объединит около пятидесяти отраслей – от транспортной до строительной – и обеспечит рабочими... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T17:45
2026-09-16T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новый современный курорт "Золотые пески России" на западе Крыма объединит около пятидесяти отраслей – от транспортной до строительной – и обеспечит рабочими местами порядка 10 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко.При этом, по его словам, речь идет не только о кадрах туристической отрасли, но и о менеджменте, транспортной, строительной, сельскохозяйственной и других сферах, поскольку фактически на западе Крыма появляется целый новый туристический город, который потребует полного цикла обслуживания.Он также подчеркнул, что это даст большие налоговые поступления в бюджет и толчок развития региону в целом. Кроме того, новый курорт станет инвестиционной территорией для граждан, которые смогут выгодно вложиться в курортную недвижимость.Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения туристов, сообщал Волченко ранее. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений – все это позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать в Крым круглый год и многократно.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летКрым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризмаНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
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Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
Новый курорт "Золотые пески России" обеспечит работой около 10 тысяч человек – Волченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым.
Новый современный курорт "Золотые пески России" на западе Крыма объединит около пятидесяти отраслей – от транспортной до строительной – и обеспечит рабочими местами порядка 10 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко.
"Пять тысяч человек — это персонал, который понадобится к 2030-2031 году, когда произойдет запуск курорта. К 2035-му, когда будут запущены все мощности, количество, скорее всего, удвоится. Для этого будут построены кампусы, общежития для персонала для того, чтобы создать достойные условия для тех, кто здесь работает", – отметил Волченко.
При этом, по его словам, речь идет не только о кадрах туристической отрасли, но и о менеджменте, транспортной, строительной, сельскохозяйственной и других сферах, поскольку фактически на западе Крыма появляется целый новый туристический город, который потребует полного цикла обслуживания.
"Это восемь с половиной тысяч номеров — до 20 000 человек одновременного размещения. Мы понимаем то, что сотрудники нужны квалифицированные, и находимся сейчас в диалоге и с Минобразования Крыма и с Крымским федеральным университетом, чтобы создать систему. То есть, мы можем здесь жить, учиться и после этого работать, получить достойную работу, которая хорошо оплачивается", - продолжил Волченко.
Он также подчеркнул, что это даст большие налоговые поступления в бюджет и толчок развития региону в целом. Кроме того, новый курорт станет инвестиционной территорией для граждан, которые смогут выгодно вложиться в курортную недвижимость.
Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха
и развлечений для круглогодичного привлечения туристов, сообщал Волченко ранее. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений – все это позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать в Крым круглый год и многократно.
Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
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