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Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест

Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест

Новый современный курорт "Золотые пески России" на западе Крыма объединит около пятидесяти отраслей – от транспортной до строительной – и обеспечит рабочими... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T17:45

2026-09-16T17:45

2026-09-16T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новый современный курорт "Золотые пески России" на западе Крыма объединит около пятидесяти отраслей – от транспортной до строительной – и обеспечит рабочими местами порядка 10 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко.При этом, по его словам, речь идет не только о кадрах туристической отрасли, но и о менеджменте, транспортной, строительной, сельскохозяйственной и других сферах, поскольку фактически на западе Крыма появляется целый новый туристический город, который потребует полного цикла обслуживания.Он также подчеркнул, что это даст большие налоговые поступления в бюджет и толчок развития региону в целом. Кроме того, новый курорт станет инвестиционной территорией для граждан, которые смогут выгодно вложиться в курортную недвижимость.Курорт "Золотые пески России", который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения туристов, сообщал Волченко ранее. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений – все это позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать в Крым круглый год и многократно.Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будут построены отели в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летКрым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризмаНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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