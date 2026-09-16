https://crimea.ria.ru/20260916/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-fronta-za-sutki-1159423535.html

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Российские военные продолжают продвижение в Харьковской области, а также улучшают положение по переднему краю на других участках фронта. В целом за сутки потери РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T14:27

2026-09-16T14:27

2026-09-16T14:27

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают продвижение в Харьковской области, а также улучшают положение по переднему краю на других участках фронта. В целом за сутки потери врага составили более почти 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 50 боевиков.Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады и штормовые отряды ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 210 боевиков, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожили живую силу и технику ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 155 военных, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили полки ВСУ в Запорожской области. Киев потерял более 290 боевиков и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по портам и морским судам на Украине. Беспилотники поразили морской паром типа "РО-РО", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск". В порту "Измаил" разбиты морское судно типа "танкер", которое доставило горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери противника в зоне СВО: данные Минобороны РоссииИспользовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоныРоссия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика