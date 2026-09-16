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Новости Крыма и Севастополя на утро 16 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 сентября
В Крыму в ночь на среду, 16 сентября, объявляли беспилотную опасность, угроза воздушной атаки на севере полуострова сохраняется и утром, в Севастополе сигнал... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T06:37
2026-09-16T06:37
2026-09-16T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду, 16 сентября, объявляли беспилотную опасность, угроза воздушной атаки на севере полуострова сохраняется и утром, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные, западные и центральные районы Крыма, с вечера вторника работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около половины второго ночи среды. В шесть утра в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северных районов полуострова.В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 сентября
Новости Крыма и Севастополя 16 сентября утром
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду, 16 сентября, объявляли беспилотную опасность, угроза воздушной атаки на севере полуострова сохраняется и утром, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные, западные и центральные районы Крыма, с вечера вторника работали силы противовоздушной обороны РФ – отбой беспилотной опасности дали около половины второго ночи среды. В шесть утра в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северных районов полуострова.
В Севастополе в течение ночи воздушную тревогу не объявляли.
Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.