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Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке

Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке

От кризиса на Ближнем Востоке США имеют только доходы благодаря выходу на передовые позиции на нефтяном рынке вместо своего союзника в регионе – Саудовской... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T06:08

2026-09-16T06:08

2026-09-16T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. От кризиса на Ближнем Востоке США имеют только доходы благодаря выходу на передовые позиции на нефтяном рынке вместо своего союзника в регионе – Саудовской Аравии. При этом таким образом американский лидер Дональд Трамп еще и ответил на то, что саудиты отказались создать "ближневосточное НАТО" по лекалам Вашингтона, и стали сами строить союз с Турцией и Пакистаном. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Просто бизнесПо мнению Шатрова, все конфликты, которые сейчас происходят в мире, американцы "эффективно поддерживают, чтобы занять передовые позиции на мировом нефтяном рынке"."Все, что сейчас происходит в мире, последние несколько месяцев особенно, – это действия в интересах нефтяных американских магнатов... в интересах Америки, не Украины точно и не Европы", – сказал он.Ярко виден замысел США прямо сейчас на примере событий на Ближнем Востоке, где Штаты, по сути, позволяют проиранским прокси – йеменским хуситам "перемалывать" саудитов, то есть своих же партнеров в ближневосточном регионе, отметил эксперт.В результате Саудовская Аравия проигрывает военное противостояние проиранским йеменским повстанцам-хуситам, не имея, как выяснилось, нормальной армии и помощи США, и в отсутствие реакции из Вашингтона вынуждена обращаться за поддержкой к Великобритании, что Трампа вполне устраивает, добавил политолог.Именно поэтому, считает Шатров, Белый дом стал заметно отходить от обсуждения темы проливов, через которые затруднились или стали вовсе невозможными поставки ближневосточной нефти, и заявили даже, что главное в отношениях Америки и Ирана – это якобы только ядерная составляющая, а не логистика.И много личногоИ происходит так, по мнению эксперта, не только потому, что американцам сейчас очень выгодны проблемы в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.Шатров делает вывод, что несмотря на кажущуюся эксцентричность в высказываниях и экстравагантность в поступках президент США Дональд Трамп "делает все весьма последовательно", а внешние странности – ширма.Маскировка Трампу нужна время от времени еще и для того, чтобы скрыть "много личного во всех его действиях, как экономического, так и чисто политического характера", считает политолог."Вот он уважает Путина (Владимир, президент РФ – ред.). Я бы не сказал, что он хочет, чтобы Россия поднялась и заняла определенные позиции, но он уважает Путина. Поэтому мы можем с ними (США – ред.) разговаривать, – сказал Шатров. – А кого-то Трамп не уважает – и ему не важно, что это лидер страны и союзник. Я имею в виду половину европейцев... Поэтому Европа получает от него то, что получает".Это не значит, однако, что США не будут и дальше пытаться ослабить Россию, прежде всего в экономическом плане и в частности на нефтяном рынке, считает он."У России появился новый рынок – это Китай и Индия, и они (США – ред.) пытались, но не могут вмешаться в этот рынок, помешать России продавать свою нефть и газ. Поэтому занялись остальной частью мира. Но я не говорю, что они успокоятся и от нас отстанут. Просто сейчас им не до нас", – заключил эксперт.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, почему США больше всего выгоден вялотекущий конфликт между Россией и Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев Трамп рассказал о разговоре с Путиным

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игорь шатров, сша, дональд трамп, ближний восток, оаэ , мнения, нефть, политика, россия