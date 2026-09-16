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Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
Россия не подрывала роль доллара в мировой экономике и готова была и дальше его использовать, если бы те, кто эмитирует эту валюту, сохранили свои... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:12
2026-09-16T15:12
2026-09-16T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Россия не подрывала роль доллара в мировой экономике и готова была и дальше его использовать, если бы те, кто эмитирует эту валюту, сохранили свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии в рамках Федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он напомнил, что еще 20-25 лет назад руководство США заявляло, что доллар - это не американская собственность, а "всемирное благо", и все должны им пользоваться, независимо от страны и правительства.По его словам, об этом шла речь и на недавнем саммите БРИКС в Нью-Дели, где рассматривались российские предложения, в том числе о создании альтернативных платежных платформ, расчетно-депозитарных механизмов, инвестиционной платформы.Ранее сообщалось, что Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал большую финансовую ошибку СШАПрогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублейПри цене 200 долларов за баррель и выше ситуация в мире непредсказуема - экономист
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сергей лавров, новости, экономика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, доллар
Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров
Россия не подрывала роль доллара и готова была и дальше его использовать - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Россия не подрывала роль доллара в мировой экономике и готова была и дальше его использовать, если бы те, кто эмитирует эту валюту, сохранили свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии в рамках Федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
"Мы, как и наши партнеры по БРИКС, ШОС и другим организациям, не отказываемся от отношений с Западом. Президент России Владимир Путин недавно, комментируя схожую тему, сказал, что не мы отказались от доллара, мы были готовы его использовать, если бы только те, кто эмитирует эту мировую валюту, сохранили свои обязательства", – отметил глава МИД РФ.
Он напомнил, что еще 20-25 лет назад руководство США заявляло, что доллар - это не американская собственность, а "всемирное благо", и все должны им пользоваться, независимо от страны и правительства.
"Не мы подорвали эту разрекламированную роль доллара. Мы вынуждены переходить на новые формы сотрудничества, чтобы нам никто не мешал, чтобы расчеты, которые касаются обслуживания нашей торговли, инвестиций, проходили гладко", – сказал Лавров.
По его словам, об этом шла речь и на недавнем саммите БРИКС в Нью-Дели, где рассматривались российские предложения, в том числе о создании альтернативных платежных платформ, расчетно-депозитарных механизмов, инвестиционной платформы.
Ранее сообщалось, что Банк России сохранил еще на полгода
, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
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