https://crimea.ria.ru/20260916/ne-rossiya-podorvala-rol-dollara-v-mire--lavrov-1159428660.html

Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров

Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Не Россия подорвала роль доллара в мире – Лавров

Россия не подрывала роль доллара в мировой экономике и готова была и дальше его использовать, если бы те, кто эмитирует эту валюту, сохранили свои... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T15:12

2026-09-16T15:12

2026-09-16T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Россия не подрывала роль доллара в мировой экономике и готова была и дальше его использовать, если бы те, кто эмитирует эту валюту, сохранили свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии в рамках Федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он напомнил, что еще 20-25 лет назад руководство США заявляло, что доллар - это не американская собственность, а "всемирное благо", и все должны им пользоваться, независимо от страны и правительства.По его словам, об этом шла речь и на недавнем саммите БРИКС в Нью-Дели, где рассматривались российские предложения, в том числе о создании альтернативных платежных платформ, расчетно-депозитарных механизмов, инвестиционной платформы.Ранее сообщалось, что Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал большую финансовую ошибку СШАПрогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублейПри цене 200 долларов за баррель и выше ситуация в мире непредсказуема - экономист

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сергей лавров, новости, экономика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, доллар