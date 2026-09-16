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Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки
Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки
За прошедшие сутки над территорией Севастополя сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T09:47
2026-09-16T09:47
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атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки над территорией Севастополя сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По данным губернатора, люди в результате атак не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.Ранее сообщалось, что российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за суткиПотери противника в зоне СВО: данные Минобороны России
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки

Восемь украинских беспилотников сбили над территорией Севастополя за сутки

09:47 16.09.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки над территорией Севастополя сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"За минувшие сутки наши военные, авиация, мобильные огневые группы нейтрализовали 8 вражеских беспилотников", – написал он.
По данным губернатора, люди в результате атак не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.
Ранее сообщалось, что российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией.
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