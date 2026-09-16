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Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки

Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Над Севастополем сбили восемь дронов за сутки

За прошедшие сутки над территорией Севастополя сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:47

2026-09-16T09:47

2026-09-16T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки над территорией Севастополя сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По данным губернатора, люди в результате атак не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.Ранее сообщалось, что российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за суткиПотери противника в зоне СВО: данные Минобороны России

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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