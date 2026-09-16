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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 16.09.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
Днем в среду, 16 сентября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T12:10
2026-09-16T12:10
2026-09-16T12:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Днем в среду, 16 сентября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.С 19:00 вторника, 15 сентября, затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту не было.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
На Крымском мосту начала расти очередь
Крымский мост – проезда со стороны Керчи ждут 30 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Днем в среду, 16 сентября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.
С 19:00 вторника, 15 сентября, затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту не было.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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