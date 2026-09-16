https://crimea.ria.ru/20260916/krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-posle-priostanovki-dvizheniya-1159431541.html

Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения

Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения

У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T16:10

2026-09-16T16:10

2026-09-16T17:01

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.Движение по мостовому переходу закрыли в среду в 14:54. Ограничения действовали порядка получаса. В это же время в Крыму была объявлена ракетная и авиационная опасность, а в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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