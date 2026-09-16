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Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения
У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные канала... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:10
2026-09-16T17:01
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.Движение по мостовому переходу закрыли в среду в 14:54. Ограничения действовали порядка получаса. В это же время в Крыму была объявлена ракетная и авиационная опасность, а в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения

У Крымского моста после приостановки движения скопились очереди из Керчи и Тамани

16:10 16.09.2026 (обновлено: 17:01 16.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта выросли заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.
Движение по мостовому переходу закрыли в среду в 14:54. Ограничения действовали порядка получаса. В это же время в Крыму была объявлена ракетная и авиационная опасность, а в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 50 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 250 автомобилей. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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