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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в четыре раза
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в четыре раза
У Крымского моста к обеду среды продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T14:14
2026-09-16T14:14
2026-09-16T14:14
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду среды продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очередь перед досмотровыми пунктами на выезде с полуострова начала расти в среду в полдень – тогда осмотра на выезде из Крыма ждали 30 автомобилей.При этом въезд в Крым свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в четыре раза
Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 130 автомобилей