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Каких врачей не хватает в Крыму

Каких врачей не хватает в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Каких врачей не хватает в Крыму

В Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T19:43

2026-09-16T19:43

2026-09-16T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.При этом, по словам Натарова, в работе узких специалистов, таких, как детские хирурги, детские онкологи и гематологи, огромное значение имеет опыт работы, в том числе, и педиатром. В этих специальностях специалисты формируются годами, и это колоссальный труд, сказал он.Также глава крымского минздрава выразил уверенность, что существующую кадровая проблемы нивелируют мероприятия, которые были приняты на уровне федерального законодательства в этом году.Говоря о взрослых пациентах, профильный министр уточнил, что для этой категории наиболее востребованными являются кардиологи, неврологи, психиатры, онкологи – те узкие специалисты, которые работают именно в первичном звене здравоохранения. Тогда как стационарное звено в Крыму по факту укомплектовано практически на 90%.При этом в частном секторе здравоохранения и риск, и объем работы значительно меньше, чем в государственном секторе, поэтому нередко специалисты предпочитают работу частных клиниках, добавил он.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России.Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какой юридической защите нуждаются медикиВыпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставникомЗемские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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