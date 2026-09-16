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Каких врачей не хватает в Крыму
Каких врачей не хватает в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Каких врачей не хватает в Крыму
В Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.При этом, по словам Натарова, в работе узких специалистов, таких, как детские хирурги, детские онкологи и гематологи, огромное значение имеет опыт работы, в том числе, и педиатром. В этих специальностях специалисты формируются годами, и это колоссальный труд, сказал он.Также глава крымского минздрава выразил уверенность, что существующую кадровая проблемы нивелируют мероприятия, которые были приняты на уровне федерального законодательства в этом году.Говоря о взрослых пациентах, профильный министр уточнил, что для этой категории наиболее востребованными являются кардиологи, неврологи, психиатры, онкологи – те узкие специалисты, которые работают именно в первичном звене здравоохранения. Тогда как стационарное звено в Крыму по факту укомплектовано практически на 90%.При этом в частном секторе здравоохранения и риск, и объем работы значительно меньше, чем в государственном секторе, поэтому нередко специалисты предпочитают работу частных клиниках, добавил он.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России.Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какой юридической защите нуждаются медикиВыпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставникомЗемские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
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новости крыма, крым, минздрав крыма, алексей натаров, медицина
Каких врачей не хватает в Крыму
В Крыму нехватка узкоспециализированных врачей - мало детских хирургов и онкологов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым.
В Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
"Что касается дефицита кадров, ну он всегда представлен в узкоспециализированных направлениях. Это детские специальности: детская хирургия, онкология, гематология, кардиология", – сказал министр.
При этом, по словам Натарова, в работе узких специалистов, таких, как детские хирурги, детские онкологи и гематологи, огромное значение имеет опыт работы, в том числе, и педиатром. В этих специальностях специалисты формируются годами, и это колоссальный труд, сказал он.
Также глава крымского минздрава выразил уверенность, что существующую кадровая проблемы нивелируют мероприятия, которые были приняты на уровне федерального законодательства в этом году.
Говоря о взрослых пациентах, профильный министр уточнил, что для этой категории наиболее востребованными являются кардиологи, неврологи, психиатры, онкологи – те узкие специалисты, которые работают именно в первичном звене здравоохранения. Тогда как стационарное звено в Крыму по факту укомплектовано практически на 90%.
"Также дисбаланс происходит в работе тех служб, которые оказывают экстренную медицинскую помощь. Это врачи скорой медицинской помощи, фельдшеры и анестезиологи-реаниматологи, потому что их труд связан с колоссальными перегрузками", – уточнил министр. И добавил: "Работа в здравоохранении колоссально трудная и колоссально ответственная".
При этом в частном секторе здравоохранения и риск, и объем работы значительно меньше, чем в государственном секторе, поэтому нередко специалисты предпочитают работу частных клиниках, добавил он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил
, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России.
Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения
, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.
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