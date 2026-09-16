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Как в Крыму работает Центр фармаконадзора - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Как в Крыму работает Центр фармаконадзора
Как в Крыму работает Центр фармаконадзора - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Как в Крыму работает Центр фармаконадзора
В центр фармаконадзора, который был создан в Крыму в текущем году, поступило порядка 250 обращений, из них 130 - по поводу лекарственных препаратов. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:20
2026-09-16T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В центр фармаконадзора, который был создан в Крыму в текущем году, поступило порядка 250 обращений, из них 130 - по поводу лекарственных препаратов. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Василий Климов."Мы совместно с Минздравом Крыма и КФУ им. В.И. Вернадского создали Центр фармаконадзора в этом году. &lt;...&gt; Он работает на базе кафедры фармакологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского и будет заниматься образовательной и научной деятельностью, а также обобщением регистрации сообщений. Благодаря такому взаимодействию мы надеемся влиять на возможные сообщения о нежелательных реакциях, побочных реакциях, о недоброкачественных лекарствах и медицинских изделиях", - сказал он.При этом, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, руководитель территориального органа Росздравнадзора по региону сказал, что в Центр фармаконадзора уже поступило порядка 250 обращений, из них 130 по поводу лекарственных препаратов.К работе центра, в том числе, подключены сотрудники больницы Семашко, клинический фармаколог, добавил он.По его словам, поступают жалобы на обеспечение льготными лекарственными препаратами соответствующих категорий граждан, но они носят локальный характер. Есть жалобы, связанные с закупочными мероприятиями, которые могут происходить с определенными временными ограничениями. Также сообщают о недоступности лекарственных препаратов в аптечной сети, но таких жалоб единицы."Кроме того, поступают жалобы, связанные с тем, что препарат неэффективен или недостаточно эффективен. &lt;...&gt; При этом, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность препарата, должно быть соответствующее сообщение, заключение, тогда мы сможем убрать с рынка недоброкачественные, неэффективные лекарственные препараты любого производства из любой страны. Или же медицинские изделия", - пояснил эксперт.Так, в этом году в рамках проводимого ведомством выборочного контроля, специалисты уже выявили ряд препаратов, которые были запрещены и изъяты из обращения. Но без обратной связи, без информации широкого круга, это сделать очень сложно, резюмировал эксперт.Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Также сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы. Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным лечением) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легкихВ России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
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новости, василий климов, росздравнадзор , лекарства, крым, новости крыма
Как в Крыму работает Центр фармаконадзора

В Крыму в Центр фармаконадзора поступило порядка 250 обращений

16:20 16.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В центр фармаконадзора, который был создан в Крыму в текущем году, поступило порядка 250 обращений, из них 130 - по поводу лекарственных препаратов. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Василий Климов.
"Мы совместно с Минздравом Крыма и КФУ им. В.И. Вернадского создали Центр фармаконадзора в этом году. <...> Он работает на базе кафедры фармакологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского и будет заниматься образовательной и научной деятельностью, а также обобщением регистрации сообщений. Благодаря такому взаимодействию мы надеемся влиять на возможные сообщения о нежелательных реакциях, побочных реакциях, о недоброкачественных лекарствах и медицинских изделиях", - сказал он.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, руководитель территориального органа Росздравнадзора по региону сказал, что в Центр фармаконадзора уже поступило порядка 250 обращений, из них 130 по поводу лекарственных препаратов.

"Наша задача — научить студентов пятых-шестых курсов, ординаторов, медицинских работников фиксировать нежелательную реакцию на лекарственные препараты и на медицинское изделие. <...> Основная идея создания такого центра заключатся в том, чтобы отслеживать эффективность того или иного препарата", - отметил Климов.

К работе центра, в том числе, подключены сотрудники больницы Семашко, клинический фармаколог, добавил он.
По его словам, поступают жалобы на обеспечение льготными лекарственными препаратами соответствующих категорий граждан, но они носят локальный характер. Есть жалобы, связанные с закупочными мероприятиями, которые могут происходить с определенными временными ограничениями. Также сообщают о недоступности лекарственных препаратов в аптечной сети, но таких жалоб единицы.
"Кроме того, поступают жалобы, связанные с тем, что препарат неэффективен или недостаточно эффективен. <...> При этом, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность препарата, должно быть соответствующее сообщение, заключение, тогда мы сможем убрать с рынка недоброкачественные, неэффективные лекарственные препараты любого производства из любой страны. Или же медицинские изделия", - пояснил эксперт.
Так, в этом году в рамках проводимого ведомством выборочного контроля, специалисты уже выявили ряд препаратов, которые были запрещены и изъяты из обращения. Но без обратной связи, без информации широкого круга, это сделать очень сложно, резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.
Также сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы. Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным лечением) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.
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