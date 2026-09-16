https://crimea.ria.ru/20260916/kak-v-krymu-rabotaet-tsentr-farmakonadzora-1159430370.html

Как в Крыму работает Центр фармаконадзора

Как в Крыму работает Центр фармаконадзора - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Как в Крыму работает Центр фармаконадзора

В центр фармаконадзора, который был создан в Крыму в текущем году, поступило порядка 250 обращений, из них 130 - по поводу лекарственных препаратов. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T16:20

2026-09-16T16:20

2026-09-16T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В центр фармаконадзора, который был создан в Крыму в текущем году, поступило порядка 250 обращений, из них 130 - по поводу лекарственных препаратов. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Василий Климов."Мы совместно с Минздравом Крыма и КФУ им. В.И. Вернадского создали Центр фармаконадзора в этом году. <...> Он работает на базе кафедры фармакологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского и будет заниматься образовательной и научной деятельностью, а также обобщением регистрации сообщений. Благодаря такому взаимодействию мы надеемся влиять на возможные сообщения о нежелательных реакциях, побочных реакциях, о недоброкачественных лекарствах и медицинских изделиях", - сказал он.При этом, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, руководитель территориального органа Росздравнадзора по региону сказал, что в Центр фармаконадзора уже поступило порядка 250 обращений, из них 130 по поводу лекарственных препаратов.К работе центра, в том числе, подключены сотрудники больницы Семашко, клинический фармаколог, добавил он.По его словам, поступают жалобы на обеспечение льготными лекарственными препаратами соответствующих категорий граждан, но они носят локальный характер. Есть жалобы, связанные с закупочными мероприятиями, которые могут происходить с определенными временными ограничениями. Также сообщают о недоступности лекарственных препаратов в аптечной сети, но таких жалоб единицы."Кроме того, поступают жалобы, связанные с тем, что препарат неэффективен или недостаточно эффективен. <...> При этом, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность препарата, должно быть соответствующее сообщение, заключение, тогда мы сможем убрать с рынка недоброкачественные, неэффективные лекарственные препараты любого производства из любой страны. Или же медицинские изделия", - пояснил эксперт.Так, в этом году в рамках проводимого ведомством выборочного контроля, специалисты уже выявили ряд препаратов, которые были запрещены и изъяты из обращения. Но без обратной связи, без информации широкого круга, это сделать очень сложно, резюмировал эксперт.Ранее сообщалось, что в России развивается ядерная медицина. До 2030 года планируется масштабное обновление оборудования с увеличением парка циклотронов.Также сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для лечения тройного негативного рака молочной железы. Это первая в России неоадъювантная (то есть применяемая перед оперативным лечением) иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легкихВ России разрабатывают новые лекарства для онкобольных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, василий климов, росздравнадзор , лекарства, крым, новости крыма