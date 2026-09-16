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Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина
Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина
В России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонт более тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:41
2026-09-16T15:41
новости
марат хуснуллин
строительство
правительство россии
инфраструктура
льготное кредитование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонт более тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.По его словам, инфраструктурные кредиты являются одним из самых востребованных инструментов при организации работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Он отметил, реализованные с 2022 года проекты поспособствовали вводу более 48,5 млн кв. м жилья, привлечению порядка 5,2 трлн рублей внебюджетных средств и созданию почти 235 тысяч рабочих мест. Также в 2025 году регионы получили 410,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов."Сейчас в работе находятся еще 1 179 объектов... Продолжаем отбор проектов на казначейские инфраструктурные кредиты. Спрос у регионов большой. А значит, жизнь в населенных пунктах будет становиться лучше", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.Ранее сообщалось, что Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России построили и обновили 420 медучрежденийБольницы и школы: в Крыму по госпрограмме построили 542 объектаВ ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья
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новости, марат хуснуллин, строительство, правительство россии, инфраструктура, льготное кредитование
Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина

Благодаря инфраструктурным кредитам завершены работы на более тысячи объектов в РФ

15:41 16.09.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонт более тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.
По его словам, инфраструктурные кредиты являются одним из самых востребованных инструментов при организации работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"На сегодня с помощью инфраструктурных кредитов завершены 1 045 объектов и мероприятий в 77 регионах. Это та самая инфраструктура, которой люди пользуются каждый день... Важно, что такая работа дает комплексный эффект: развитие территорий, рост экономики", – отметил Хуснуллин.
Он отметил, реализованные с 2022 года проекты поспособствовали вводу более 48,5 млн кв. м жилья, привлечению порядка 5,2 трлн рублей внебюджетных средств и созданию почти 235 тысяч рабочих мест. Также в 2025 году регионы получили 410,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.
"Сейчас в работе находятся еще 1 179 объектов... Продолжаем отбор проектов на казначейские инфраструктурные кредиты. Спрос у регионов большой. А значит, жизнь в населенных пунктах будет становиться лучше", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.
Ранее сообщалось, что Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных.
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НовостиМарат ХуснуллинСтроительствоПравительство РоссииИнфраструктураЛьготное кредитование
 
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