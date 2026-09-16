https://crimea.ria.ru/20260916/kak-infrastrukturnye-kredity-vliyayut-na-zhizn-v-regionakh-otvet-khusnullina-1159429986.html

Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина

Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Как инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ Хуснуллина

В России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонт более тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T15:41

2026-09-16T15:41

2026-09-16T15:41

новости

марат хуснуллин

строительство

правительство россии

инфраструктура

льготное кредитование

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/09/1158347890_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4111f3aa290479ee9369cf4e2d7cac21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России с привлечением инфраструктурных кредитов завершены строительство и ремонт более тысячи объектов, проведение мероприятий в 77 регионах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.По его словам, инфраструктурные кредиты являются одним из самых востребованных инструментов при организации работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Он отметил, реализованные с 2022 года проекты поспособствовали вводу более 48,5 млн кв. м жилья, привлечению порядка 5,2 трлн рублей внебюджетных средств и созданию почти 235 тысяч рабочих мест. Также в 2025 году регионы получили 410,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов."Сейчас в работе находятся еще 1 179 объектов... Продолжаем отбор проектов на казначейские инфраструктурные кредиты. Спрос у регионов большой. А значит, жизнь в населенных пунктах будет становиться лучше", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.Ранее сообщалось, что Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах России построили и обновили 420 медучрежденийБольницы и школы: в Крыму по госпрограмме построили 542 объектаВ ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, марат хуснуллин, строительство, правительство россии, инфраструктура, льготное кредитование