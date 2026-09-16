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Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах

Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах

Глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что каждый избиратель-крымчанин, пришедший на выборы – это удар по врагу. РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T19:35

2026-09-16T19:35

2026-09-16T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что каждый избиратель-крымчанин, пришедший на выборы – это удар по врагу.Такой тезис, в частности, он опубликовал в призыве к гражданам проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября.Также Аксенов считает, что голосование - еще одно убедительное подтверждение нашего единства и верности выбору, сделанному в 2014 году.Крым должен иметь своих представителей в Государственной Думе, которые будут отстаивать на федеральном уровне интересы крымчан, считает политик, чтобы лоббировать принятие законов, необходимых для развития нашего региона, для решения проблем, волнующих жителей полуострова.В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видеоИзбирательный процесс: сколько участков и избирателей в КрымуИнформационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, выборы, выборы-2026, политика, общество