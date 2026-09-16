https://crimea.ria.ru/20260916/izbrat-dostoynykh-i-nadezhnykh-aksenov-prizval-krymchan-prinyat-uchastie-v-vyborakh-1159438347.html
Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
Глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что каждый избиратель-крымчанин, пришедший на выборы – это удар по врагу. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T19:35
2026-09-16T19:35
2026-09-16T19:42
сергей аксенов
крым
новости крыма
выборы
выборы-2026
политика
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157477332_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_794ef26a102a23a4fb831c90a12ca882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что каждый избиратель-крымчанин, пришедший на выборы – это удар по врагу.Такой тезис, в частности, он опубликовал в призыве к гражданам проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября.Также Аксенов считает, что голосование - еще одно убедительное подтверждение нашего единства и верности выбору, сделанному в 2014 году.Крым должен иметь своих представителей в Государственной Думе, которые будут отстаивать на федеральном уровне интересы крымчан, считает политик, чтобы лоббировать принятие законов, необходимых для развития нашего региона, для решения проблем, волнующих жителей полуострова.В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.Основные дни голосования на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму: на участках запретят фотографировать и снимать видеоИзбирательный процесс: сколько участков и избирателей в КрымуИнформационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157477332_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d7b53760a3ba3e7930deff89061a7ab6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, выборы, выборы-2026, политика, общество
Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
Избрать достойных и надежных - Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
19:35 16.09.2026 (обновлено: 19:42 16.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что каждый избиратель-крымчанин, пришедший на выборы – это удар по врагу.
Такой тезис, в частности, он опубликовал в призыве к гражданам проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября.
"Легитимная, избранная народом власть – основа стабильности государства и общества. Отсутствие такой власти ослабляет страну, что и нужно врагам России. Не случайно они приложили столько усилий, чтобы сорвать выборы. Поэтому каждый наш голос – это удар по планам противника и наш вклад в Победу", - убежден он.
Также Аксенов считает, что голосование - еще одно убедительное подтверждение нашего единства и верности выбору, сделанному в 2014 году.
Крым должен иметь своих представителей в Государственной Думе, которые будут отстаивать на федеральном уровне интересы крымчан, считает политик, чтобы лоббировать принятие законов, необходимых для развития нашего региона, для решения проблем, волнующих жителей полуострова.
"Выборы дают возможность избрать в Госдуму самых достойных и надежных. Тех, кому вы доверяете, кто на деле доказал свое умение и желание работать на благо республики. Безопасность, прозрачность и легитимность избирательного процесса обеспечены в полном объеме", - написал он на своей странице в мессенджере МАКС.
В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать
1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса.
Основные дни голосования
на выборах в Госдуму РФ и на дополнительные выборы в органы местного самоуправления – 18, 19 и 20 сентября. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе проходит с 9 по 17 сентября.
По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: