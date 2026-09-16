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Избирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму
Избирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Избирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму
В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Об этом РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:42
2026-09-16T16:42
2026-09-16T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Об этом сообщил в среду в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избиркома республики Михаил Малышев.В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса. Также участки оснащены источниками энергии на случай отключений света."Хочу лишь еще обратиться к нашим избирателям: в течение трех дней голосования предусмотрен целый ряд мер. В том числе, перед входом в помещение, где будут находиться ящики для голосования, будут располагаться столы, на которых желательно оставить сумки, предметы, жидкости и так далее. Безусловно, эти вещи будут в сохранности", – напомнил глава регионального Избиркома.Всего, по его словам, в этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть избирателей зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании – сейчас регистрация на голосование в формате ДЭГ завершена. Желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщал ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность Крыма к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил малышев, избирком крыма, новости, новости крыма, крым, выборы-2026
Избирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму
В Крыму в дни выборов будет работать 1098 избирательных участков – Избирком
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Об этом сообщил в среду в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избиркома республики Михаил Малышев.
"Всего в подготовке и проведении выборов задействовано 157 избирательных комиссий, включая избирательную комиссию Республики Крым, территориальные избирательные и участковые комиссии. 1 098 избирательных участков плюс 30 временных участков будут образованы – в медицинских учреждениях и в следственном изоляторе", – проинформировал Малышев.
В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса. Также участки оснащены источниками энергии на случай отключений света.
"Хочу лишь еще обратиться к нашим избирателям: в течение трех дней голосования предусмотрен целый ряд мер. В том числе, перед входом в помещение, где будут находиться ящики для голосования, будут располагаться столы, на которых желательно оставить сумки
, предметы, жидкости и так далее. Безусловно, эти вещи будут в сохранности", – напомнил глава регионального Избиркома.
Всего, по его словам, в этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть избирателей зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании – сейчас регистрация на голосование в формате ДЭГ завершена. Желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.
Общественный порядок и безопасность
в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщал ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.
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