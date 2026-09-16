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Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов

Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов

С начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T09:11

2026-09-16T09:11

2026-09-16T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем канале в МАКС.По его информации, для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию России, еще около 800 тысяч человек внесены в реестр контролируемых лиц.Он добавил, что принятые меры способствуют усилению контроля за мигрантами и повышению общественной безопасности в стране.Ранее сообщалось, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода в 2025 году. Это стало результатом реализации ранее принятых норм в сфере миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиНа рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантовИз Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, вячеслав володин, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты