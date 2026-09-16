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Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов
Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов
С начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T09:11
2026-09-16T09:11
новости
россия
вячеслав володин
миграционная политика
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мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем канале в МАКС.По его информации, для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию России, еще около 800 тысяч человек внесены в реестр контролируемых лиц.Он добавил, что принятые меры способствуют усилению контроля за мигрантами и повышению общественной безопасности в стране.Ранее сообщалось, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода в 2025 году. Это стало результатом реализации ранее принятых норм в сфере миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиНа рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантовИз Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, россия, вячеслав володин, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов

Из России выдворили и депортировали порядка 100 тысяч мигрантов за первое полугодие

09:11 16.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем канале в МАКС.
"По данным МВД, за первое полугодие 2026 года из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства", – отметил Володин.
По его информации, для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию России, еще около 800 тысяч человек внесены в реестр контролируемых лиц.
"С 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона в миграционной сфере. Введенные нормы и механизмы расширили возможности правоохранительных органов в части борьбы с нелегальной миграцией", – подчеркнул председатель ГД.
Он добавил, что принятые меры способствуют усилению контроля за мигрантами и повышению общественной безопасности в стране.
Ранее сообщалось, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода в 2025 году. Это стало результатом реализации ранее принятых норм в сфере миграции.
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НовостиРоссияВячеслав ВолодинМиграционная политикаТрудовые мигрантыМигрантыНелегальные мигранты
 
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