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История Крымской войны: музей в Алуште представил новую выставку - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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История Крымской войны: музей в Алуште представил новую выставку
История Крымской войны: музей в Алуште представил новую выставку - РИА Новости Крым, 16.09.2026
История Крымской войны: музей в Алуште представил новую выставку
В литературно-мемориальном музее писателя Сергеева-Ценского в Алуште открылась выставка "Становится историей война" к 170-летию окончания Крымской войны... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T16:58
2026-09-16T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В литературно-мемориальном музее писателя Сергеева-Ценского в Алуште открылась выставка "Становится историей война" к 170-летию окончания Крымской войны 1853-1856 годов. Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое прошло при поддержке министерства культуры Крыма, РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Экспозиция выставки построена на подлинных материалах и объединяет 47 уникальных музейных предметов, ставших первоисточниками для написания эпопеи "Севастопольская страда", созданной Сергеем Сергеевым-Ценским и переведенной на 18 языков мира.В целом тема первой обороны Севастополя является важнейшим событием Крымской войны и нашла широкое отражение в творчестве классика русской литературы, а эпопея "Севастопольская страда" в 1941 году принесла писателю Государственную премию 1-й степени, отмечают организаторы."На выставке представлены редкие книги XIX века под редакцией Дубровина, Тотлебена, Берга, журналы "Морской сборник" 1854 – 1855 годов, рукописи, мемориальные фотографии, а также экспонаты эпохи Крымской войны. Значительным визуальным и информативным дополнением выставки послужат документальные литографии, выполненные художником Василием Тиммом непосредственно на месте событий в Севастополе и его окрестностях в 1854 году", - перечислили организаторы.Временную экспозицию музея также дополнят эксклюзивные выставочные стенды под открытым небом, которые раскрывают интересные исторические факты той эпохи. Материалы предоставлены партнерами проекта "История Отечества в Литературном музее" – РИА Новости Крым и Радио "Спутник в Крыму"."В программе – открытие экспозиции под открытым небом, открытие выставки из фондов музея, показ фильма "Севастопольская оборона", созданного режиссером Александром Ханжонковым в 1911 году, выступление духового оркестра, экскурсия по мемориальному музею. Проект является важным событием, напоминающим о ценности мира и героизме наших защитников Отечества на поле боя и в тылу", – подчеркивают организаторы.18 сентября по-старому или 30 сентября по-новому стилю отмечается День рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Пять лет назад – в 2021 году – в Симферополе на фасаде здания Дома профсоюзов, расположенного на пересечении улиц Севастопольской и Сергеева-Ценского, состоялось торжественное открытие памятной доски известному писателю и публицисту.Тогда мероприятие было приурочено к 30-летию со дня создания РИА Новости, 60-летию – агентства печати "Новости", 80-летию – Совинформбюро, в литературной группе которого в годы Великой Отечественной войны работал Сергеев-Ценский.Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1875 году на Тамбовщине. Окончил учительский институт, служил в армии, участвовал в Русско-японской войне. Был учителем. Первый большой роман опубликовал в 1907 г. Самым значительным произведением считается эпопея "Севастопольская страда", вдохновлявшая на подвиги защитников родины во время Великой Отечественной войны. Жил в Алуште с 1906 года. Во время войны был членом литературной группы, организованной при Совинформбюро ( правоприемником которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня", в состав которой входят РИА Новости и радио "Спутник в Крыму".Его материалы публиковались также в центральных изданиях: "Правда", "Известия", "Красная Звезда", журналах "Краснофлотец", "Красноармеец", "Большевик". В 1941-1945 гг. сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями. В библиографии писателя сотни произведений и тысячи стихов. После освобождения Крыма вернулся в Алушту. Умер в 1958 г.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдающийся писатель Сергеев-Ценский: 150 лет со дня рожденияПисатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-ЦенскогоУлицы Симферополя хранят память о Крымской войне
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4.7
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история, крым, новости крыма, риа новости крым, радио "спутник в крыму", сергей сергеев-ценский, литература, выставка, алушта, совинформбюро
История Крымской войны: музей в Алуште представил новую выставку

В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны

16:58 16.09.2026 (обновлено: 17:00 16.09.2026)
 
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В литературно-мемориальном музее писателя Сергеева-Ценского в Алуште открылась выставка "Становится историей война" к 170-летию окончания Крымской войны 1853-1856 годов. Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое прошло при поддержке министерства культуры Крыма, РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".

"16 сентября в литературно-мемориальном музее писателя С.Н. Сергеева-Ценского торжественно открыли выставку из фондов музея "Становится историей война" и экспозиции под открытым небом, посвященной 170-летию окончания Крымской войны и обороны Севастополя", – говорится в сообщении.

Экспозиция выставки построена на подлинных материалах и объединяет 47 уникальных музейных предметов, ставших первоисточниками для написания эпопеи "Севастопольская страда", созданной Сергеем Сергеевым-Ценским и переведенной на 18 языков мира.
В целом тема первой обороны Севастополя является важнейшим событием Крымской войны и нашла широкое отражение в творчестве классика русской литературы, а эпопея "Севастопольская страда" в 1941 году принесла писателю Государственную премию 1-й степени, отмечают организаторы.
"На выставке представлены редкие книги XIX века под редакцией Дубровина, Тотлебена, Берга, журналы "Морской сборник" 1854 – 1855 годов, рукописи, мемориальные фотографии, а также экспонаты эпохи Крымской войны. Значительным визуальным и информативным дополнением выставки послужат документальные литографии, выполненные художником Василием Тиммом непосредственно на месте событий в Севастополе и его окрестностях в 1854 году", - перечислили организаторы.
Временную экспозицию музея также дополнят эксклюзивные выставочные стенды под открытым небом, которые раскрывают интересные исторические факты той эпохи. Материалы предоставлены партнерами проекта "История Отечества в Литературном музее" – РИА Новости Крым и Радио "Спутник в Крыму".
"В программе – открытие экспозиции под открытым небом, открытие выставки из фондов музея, показ фильма "Севастопольская оборона", созданного режиссером Александром Ханжонковым в 1911 году, выступление духового оркестра, экскурсия по мемориальному музею. Проект является важным событием, напоминающим о ценности мира и героизме наших защитников Отечества на поле боя и в тылу", – подчеркивают организаторы.
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
1 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
2 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
3 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
4 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
5 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
© Фото предоставлены директором музея С. НемировичВ Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
6 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
1 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
2 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
3 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
4 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
5 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
6 из 6
В Алуште открылась выставка к 170-летию окончания Крымской войны
© Фото предоставлены директором музея С. Немирович
18 сентября по-старому или 30 сентября по-новому стилю отмечается День рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Пять лет назад – в 2021 году – в Симферополе на фасаде здания Дома профсоюзов, расположенного на пересечении улиц Севастопольской и Сергеева-Ценского, состоялось торжественное открытие памятной доски известному писателю и публицисту.
Тогда мероприятие было приурочено к 30-летию со дня создания РИА Новости, 60-летию – агентства печати "Новости", 80-летию – Совинформбюро, в литературной группе которого в годы Великой Отечественной войны работал Сергеев-Ценский.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1875 году на Тамбовщине. Окончил учительский институт, служил в армии, участвовал в Русско-японской войне. Был учителем. Первый большой роман опубликовал в 1907 г. Самым значительным произведением считается эпопея "Севастопольская страда", вдохновлявшая на подвиги защитников родины во время Великой Отечественной войны. Жил в Алуште с 1906 года. Во время войны был членом литературной группы, организованной при Совинформбюро ( правоприемником которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня", в состав которой входят РИА Новости и радио "Спутник в Крыму".
Его материалы публиковались также в центральных изданиях: "Правда", "Известия", "Красная Звезда", журналах "Краснофлотец", "Красноармеец", "Большевик". В 1941-1945 гг. сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями. В библиографии писателя сотни произведений и тысячи стихов. После освобождения Крыма вернулся в Алушту. Умер в 1958 г.
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