https://crimea.ria.ru/20260916/informatsionnye-ataki-na-rf-pered-vyborami-v-gosdumu-kak-ostanovit-za-minutu-1159406408.html
Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту
Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту
В преддверии выборов в Госдуму России противник использует все виды информационных атак, выбирая наиболее острые темы для провокаций. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T07:27
2026-09-16T07:27
2026-09-16T07:27
мнения
фейк
дипфейк
информация
общество
выборы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122979534_0:81:1618:991_1920x0_80_0_0_b8a4254f361c8720235e273efac01811.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В преддверии выборов в Госдуму России противник использует все виды информационных атак, выбирая наиболее острые темы для провокаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил специалист по кибербезопасности, подполковник спецслужб в отставке Андрей Масалович.Четверть века назад противник отрабатывал на разных странах всевозможные методики так называемых цветных революций. Потом была однотипная и жесткая методичка "арабская весна", которая прокатилась и зацепила 36 стран: в 18-ти поменяла режимы, в четырех, в том числе в Ливии и Судане, оставила пустыню, а в России – память о "событиях на Болотной", сказал Масалович.Сегодня же противник использует очень разные способы расшатать российское общество и смотрит, "на что мы клюнем", предупреждает эксперт.Для того, чтобы информационная война провалилась, нужно научиться отбивать 5 этапов информационной атаки, сказал эксперт."Одиночный информационный вброс – это пять шагов. Первое – перехватить внимание. Второе – создать яркий образ. Третье – вызвать неконтролируемую эмоцию. Четвертое – вызвать планируемое действие, выгодное противнику. И пятое – это желание поделиться", – отметил он.Причем очень важны первые доли секунды просмотра или прочтения контента, вынуждающего к действию, заметил Масалович.В последние месяцы главными темами для манипуляций и раскачивания становится ситуация с топливом и выборы в Госдуму РФ, которые проходят и без того в непростых для страны условиях, добавил он."И сейчас благодаря искусственному интеллекту может быть все что угодно. Поэтому предостерегу: если какой-нибудь руководитель региональной администрации что-то странное говорит с экрана, есть очень большой смысл перепроверить это, зайти на официальный сайт. Потому что дипфейки публичных политиков – это сейчас реальность", – сказал Масалович.Отличить фейк от правдивой новости можно, если обращать внимание на необыкновенно большое количество его просмотров, лайков и репостов, на нетипичное расположение темы в ленте новостей, а также на чрезмерно яркие заголовки и выводящие из равновесия кадры, которые при этом смотрятся по-киношному эффектно.12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в РоссииЭксперт подчеркнул, что, согласно философии информационной войны, ее затевают, только если не могут победить на поле боя, то есть стремясь породить виртуальное пространство, в котором "рисовать" свои победы и заставлять мир вокруг в них поверить.Этим сейчас и занимается Запад, особенно активно рисуя выдуманную реальность в России перед выборами в Государственную Думу, которые все-таки будут, как враг ни старался их сорвать, добавил он."И, с моей точки зрения, выборы еще ранней весной выиграл Роскомнадзор, когда перекрыл каналы заражения, и народ "пересел" на те каналы, где не будут нести ахинею, и, соответственно, у врага исчезла половина кислорода", – отметил он.Эксперт отметил, что главным оружием в борьбе против фейков врага в сети является "боеготовность внутри вас".Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что сбежавшие из России антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войныВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахГотовность Крыма к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122979534_164:0:1604:1080_1920x0_80_0_0_df1052c3c79782551c98ab4c571eb4ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, фейк, дипфейк, информация, общество, выборы
Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту
Информационные атаки на РФ перед выборами можно остановить за одну минуту – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым.
В преддверии выборов в Госдуму России противник использует все виды информационных атак, выбирая наиболее острые темы для провокаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредил специалист по кибербезопасности, подполковник спецслужб в отставке Андрей Масалович.
Четверть века назад противник отрабатывал на разных странах всевозможные методики так называемых цветных революций. Потом была однотипная и жесткая методичка "арабская весна", которая прокатилась и зацепила 36 стран: в 18-ти поменяла режимы, в четырех, в том числе в Ливии и Судане, оставила пустыню, а в России – память о "событиях на Болотной", сказал Масалович.
Сегодня же противник использует очень разные способы расшатать российское общество и смотрит, "на что мы клюнем", предупреждает эксперт.
"Поэтому вопрос не в том, какие методы эффективны... Противник бьет по всем целям и смотрит, на что мы откликаемся. То есть, по сути, информационную войну можно прекратить за одну минуту – просто перестать вестись", – сказал Масалович.
Для того, чтобы информационная война провалилась, нужно научиться отбивать 5 этапов информационной атаки, сказал эксперт.
"Одиночный информационный вброс – это пять шагов. Первое – перехватить внимание. Второе – создать яркий образ. Третье – вызвать неконтролируемую эмоцию. Четвертое – вызвать планируемое действие, выгодное противнику. И пятое – это желание поделиться", – отметил он.
Причем очень важны первые доли секунды просмотра или прочтения контента, вынуждающего к действию, заметил Масалович.
"Нельзя пропускать в себя первые 0,3 секунды. Выждите, выдохните, если что-то хотите делать, то мой совет – берите тайм-аут хотя бы на то, чтобы спросить у другого человека, прочитать в другом источнике... То есть сделать мораторий на действие как минимум на сутки. Это надо тренировать", – рекомендовал подполковник спецслужб в отставке.
В последние месяцы главными темами для манипуляций и раскачивания становится ситуация с топливом и выборы в Госдуму РФ, которые проходят и без того в непростых для страны условиях, добавил он.
"И сейчас благодаря искусственному интеллекту может быть все что угодно. Поэтому предостерегу: если какой-нибудь руководитель региональной администрации что-то странное говорит с экрана, есть очень большой смысл перепроверить это, зайти на официальный сайт. Потому что дипфейки публичных политиков – это сейчас реальность", – сказал Масалович.
Отличить фейк от правдивой новости можно, если обращать внимание на необыкновенно большое количество его просмотров, лайков и репостов, на нетипичное расположение темы в ленте новостей, а также на чрезмерно яркие заголовки и выводящие из равновесия кадры, которые при этом смотрятся по-киношному эффектно.
"Если что-то сильно ярче других – пора напрячься, значит, специально вбросили. Алгоритмы предпочтений разгоняют то, что им надо, а не то, что нам интересно. Соответственно, если новость пошла в разгон, это не значит, что она хорошая, а значит, что ее кто-то против нас разгоняет", – сказал Масалович.
Эксперт подчеркнул, что, согласно философии информационной войны, ее затевают, только если не могут победить на поле боя, то есть стремясь породить виртуальное пространство, в котором "рисовать" свои победы и заставлять мир вокруг в них поверить.
Этим сейчас и занимается Запад, особенно активно рисуя выдуманную реальность в России перед выборами в Государственную Думу, которые все-таки будут, как враг ни старался их сорвать, добавил он.
"И, с моей точки зрения, выборы еще ранней весной выиграл Роскомнадзор, когда перекрыл каналы заражения, и народ "пересел" на те каналы, где не будут нести ахинею, и, соответственно, у врага исчезла половина кислорода", – отметил он.
Эксперт отметил, что главным оружием в борьбе против фейков врага в сети является "боеготовность внутри вас".
"Если к активности противника относиться весело и спокойно, они выиграть не смогут. Информационную войну не выиграют – ее проигрывают те, кто почувствовал себя проигравшим", – заключил Масалович.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила
, что сбежавшие из России антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: