https://crimea.ria.ru/20260916/informatsionnye-ataki-na-rf-pered-vyborami-v-gosdumu-kak-ostanovit-za-minutu-1159406408.html

Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту

Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Информационные атаки на РФ перед выборами в Госдуму: как остановить за минуту

В преддверии выборов в Госдуму России противник использует все виды информационных атак, выбирая наиболее острые темы для провокаций. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T07:27

2026-09-16T07:27

2026-09-16T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В преддверии выборов в Госдуму России противник использует все виды информационных атак, выбирая наиболее острые темы для провокаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил специалист по кибербезопасности, подполковник спецслужб в отставке Андрей Масалович.Четверть века назад противник отрабатывал на разных странах всевозможные методики так называемых цветных революций. Потом была однотипная и жесткая методичка "арабская весна", которая прокатилась и зацепила 36 стран: в 18-ти поменяла режимы, в четырех, в том числе в Ливии и Судане, оставила пустыню, а в России – память о "событиях на Болотной", сказал Масалович.Сегодня же противник использует очень разные способы расшатать российское общество и смотрит, "на что мы клюнем", предупреждает эксперт.Для того, чтобы информационная война провалилась, нужно научиться отбивать 5 этапов информационной атаки, сказал эксперт."Одиночный информационный вброс – это пять шагов. Первое – перехватить внимание. Второе – создать яркий образ. Третье – вызвать неконтролируемую эмоцию. Четвертое – вызвать планируемое действие, выгодное противнику. И пятое – это желание поделиться", – отметил он.Причем очень важны первые доли секунды просмотра или прочтения контента, вынуждающего к действию, заметил Масалович.В последние месяцы главными темами для манипуляций и раскачивания становится ситуация с топливом и выборы в Госдуму РФ, которые проходят и без того в непростых для страны условиях, добавил он."И сейчас благодаря искусственному интеллекту может быть все что угодно. Поэтому предостерегу: если какой-нибудь руководитель региональной администрации что-то странное говорит с экрана, есть очень большой смысл перепроверить это, зайти на официальный сайт. Потому что дипфейки публичных политиков – это сейчас реальность", – сказал Масалович.Отличить фейк от правдивой новости можно, если обращать внимание на необыкновенно большое количество его просмотров, лайков и репостов, на нетипичное расположение темы в ленте новостей, а также на чрезмерно яркие заголовки и выводящие из равновесия кадры, которые при этом смотрятся по-киношному эффектно.12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в РоссииЭксперт подчеркнул, что, согласно философии информационной войны, ее затевают, только если не могут победить на поле боя, то есть стремясь породить виртуальное пространство, в котором "рисовать" свои победы и заставлять мир вокруг в них поверить.Этим сейчас и занимается Запад, особенно активно рисуя выдуманную реальность в России перед выборами в Государственную Думу, которые все-таки будут, как враг ни старался их сорвать, добавил он."И, с моей точки зрения, выборы еще ранней весной выиграл Роскомнадзор, когда перекрыл каналы заражения, и народ "пересел" на те каналы, где не будут нести ахинею, и, соответственно, у врага исчезла половина кислорода", – отметил он.Эксперт отметил, что главным оружием в борьбе против фейков врага в сети является "боеготовность внутри вас".Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что сбежавшие из России антироссийские диаспоры и другие "антигосударственные элементы" готовят ряд провокаций на выборах депутатов Госдумы за рубежом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войныВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахГотовность Крыма к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, фейк, дипфейк, информация, общество, выборы