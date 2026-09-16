https://crimea.ria.ru/20260916/grazhdanka-ukrainy-zaderzhana-v-sudake-za-prizyvy-k-nasiliyu-nad-russkimi-1159421288.html

Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими

Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими

На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T12:22

2026-09-16T12:22

2026-09-16T12:22

судак

новости крыма

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

экстремизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По версии следствия, безработная женщина создала аккаунт в мессенджере Telegram и в чате одного из сообществ разместила материалы, в которых, согласно заключению специалиста, имеются призывы к насилию в отношении русских.В отношении женщины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Женщине грозит до пяти лет заключения.Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. В 2023 году подсудимый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуЖитель Москвы задержан за финансирование ВСУКрымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм, видео