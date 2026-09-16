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Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T12:22
2026-09-16T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По версии следствия, безработная женщина создала аккаунт в мессенджере Telegram и в чате одного из сообществ разместила материалы, в которых, согласно заключению специалиста, имеются призывы к насилию в отношении русских.В отношении женщины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Женщине грозит до пяти лет заключения.Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. В 2023 году подсудимый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуЖитель Москвы задержан за финансирование ВСУКрымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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судак, новости крыма, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм, видео
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими

В Крыму задержали гражданку Украины за призывы к насилию над русскими

12:22 16.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, 1961 года рождения, проживающей в городе Судаке, которая подозревается в совершении экстремистской деятельности в сети Интернет", – говорится в сообщении.
По версии следствия, безработная женщина создала аккаунт в мессенджере Telegram и в чате одного из сообществ разместила материалы, в которых, согласно заключению специалиста, имеются призывы к насилию в отношении русских.
В отношении женщины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Женщине грозит до пяти лет заключения.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. В 2023 году подсудимый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.
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СудакНовости КрымаПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Экстремизм
 
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Заголовок открываемого материала
12:22Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
12:10На Крымском мосту начала расти очередь
11:48В Евпатории мужчина повредил 30 могил на кладбище
11:35Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС
11:26В Феодосии будут судить мужчину за хищение у пенсионеров 4 млн рублей
11:11Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
10:51Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор
10:40В Крыму проведут подрыв боеприпасов – где будет громко
10:17В России кибермошенничество снизилось на треть
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