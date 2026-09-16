https://crimea.ria.ru/20260916/grazhdanka-ukrainy-zaderzhana-v-sudake-za-prizyvy-k-nasiliyu-nad-russkimi-1159421288.html
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T12:22
2026-09-16T12:22
2026-09-16T12:22
судак
новости крыма
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
экстремизм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/10/1159421441_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e89b316661be5c6c1dcb7a1a140f1ebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По версии следствия, безработная женщина создала аккаунт в мессенджере Telegram и в чате одного из сообществ разместила материалы, в которых, согласно заключению специалиста, имеются призывы к насилию в отношении русских.В отношении женщины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Женщине грозит до пяти лет заключения.Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. В 2023 году подсудимый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуЖитель Москвы задержан за финансирование ВСУКрымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/10/1159421441_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55d342fecdffc7bac505a974140499e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, новости крыма, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм, видео
Гражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскими
В Крыму задержали гражданку Украины за призывы к насилию над русскими
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На гражданку Украины, которая проживала в Судаке, возбуждено уголовное дело за призывы в интернете к насилию над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, 1961 года рождения, проживающей в городе Судаке, которая подозревается в совершении экстремистской деятельности в сети Интернет", – говорится в сообщении.
По версии следствия, безработная женщина создала аккаунт в мессенджере Telegram и в чате одного из сообществ разместила материалы, в которых, согласно заключению специалиста, имеются призывы к насилию в отношении русских.
В отношении женщины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Женщине грозит до пяти лет заключения.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится
в колонию за призывы к экстремизму. В 2023 году подсудимый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: