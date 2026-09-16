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Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября
Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября
В среду, 16 сентября, топливо по цене не выше 100 рублей за литр будет в продаже на 85 АЗС Крыма. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T07:46
2026-09-16T07:46
2026-09-16T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В среду, 16 сентября, топливо по цене не выше 100 рублей за литр будет в продаже на 85 АЗС Крыма. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин марки АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (79 тонн);с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС". Здесь будут доступны: АИ-92 – на 47 станциях (103 тонны); АИ-95 – на 30 станциях (60 тонн); ДТ – на 36 станциях (100 тонн).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские нефтезаводы нарастили выпуск топливаВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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новости крыма, крым, топливо в крыму, юрий гоцанюк, транспорт
Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября
В Крыму бензин по 100 рублей будет в продаже на 85 АЗС 16 сентября