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Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября
Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября
В среду, 16 сентября, топливо по цене не выше 100 рублей за литр будет в продаже на 85 АЗС Крыма. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T07:46
2026-09-16T07:46
новости крыма
крым
топливо в крыму
юрий гоцанюк
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В среду, 16 сентября, топливо по цене не выше 100 рублей за литр будет в продаже на 85 АЗС Крыма. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин марки АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (79 тонн);с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС". Здесь будут доступны: АИ-92 – на 47 станциях (103 тонны); АИ-95 – на 30 станциях (60 тонн); ДТ – на 36 станциях (100 тонн).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские нефтезаводы нарастили выпуск топливаВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, топливо в крыму, юрий гоцанюк, транспорт
Где в Крыму будет в продаже бензин по 100 рублей 16 сентября

В Крыму бензин по 100 рублей будет в продаже на 85 АЗС 16 сентября

07:46 16.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В среду, 16 сентября, топливо по цене не выше 100 рублей за литр будет в продаже на 85 АЗС Крыма. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 85 АЗС операторов "АТАН" и "ТЭС" организована реализация топлива по сниженной цене. В розничную сеть направлено в общей сложности 342 тонны топлива", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Продажа осуществляется по графику:
с 08:00 бензин марки АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (79 тонн);
с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС". Здесь будут доступны: АИ-92 – на 47 станциях (103 тонны); АИ-95 – на 30 станциях (60 тонн); ДТ – на 36 станциях (100 тонн).
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаКрымТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкТранспорт
 
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