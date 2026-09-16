Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор
Суд подтвердили пожизненный приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
10:51 16.09.2026 (обновлено: 11:04 16.09.2026)
© Южный окружной военный судСтатуэтка Фемиды в зале суда
© Южный окружной военный суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Апелляционный военный суд оставил пожизненный приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.
В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы фигурантов теракта на Крымском мосту. Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.
"Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в данных суда.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
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