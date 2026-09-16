https://crimea.ria.ru/20260916/figurantam-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu-podtverdili-pozhiznennyy-prigovor-1159416889.html

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту подтвердили пожизненный приговор

Апелляционный военный суд оставил пожизненный приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T10:51

2026-09-16T10:51

2026-09-16T11:04

чп на крымском мосту

крымский мост

приговор

теракт

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украина

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Апелляционный военный суд оставил пожизненный приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы фигурантов теракта на Крымском мосту. Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистов*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, приговор, теракт, новости, украина, сбу (служба безопасности украины)