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Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС
Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС
В Европе планируют создать новую стратегию безопасности, которая будет соответствовать новым угрозам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T11:35
2026-09-16T11:35
2026-09-16T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Европе планируют создать новую стратегию безопасности, которая будет соответствовать новым угрозам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.По ее словам, существующие в Евросоюзе доктрина, институты и механизмы принятия решений "не успевают за новой реальностью" и были созданы "для другого мира".Она отметила, что ЕС необходимо задуматься, соответствуют ли они по-прежнему своему назначению и новым угрозам. Глава Еврокомиссии также предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности по аналогии со статьей 4 Североатлантического договора НАТО.Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов заявил, что наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы либо расколется НАТО – на блок лояльный к РФ и агрессивный.Также отмечалось, что новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантовМедведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе
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нато, европейский союз (ес), еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, безопасность
Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС
В Европе необходимо создать новую стратегию безопасности - Фон дер Ляйен