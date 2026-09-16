https://crimea.ria.ru/20260916/evrokomissiya-khochet-sozdat-novuyu-strategiyu-bezopasnosti-es-1159418946.html

Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС

Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Еврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕС

В Европе планируют создать новую стратегию безопасности, которая будет соответствовать новым угрозам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T11:35

2026-09-16T11:35

2026-09-16T11:35

нато

европейский союз (ес)

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Европе планируют создать новую стратегию безопасности, которая будет соответствовать новым угрозам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.По ее словам, существующие в Евросоюзе доктрина, институты и механизмы принятия решений "не успевают за новой реальностью" и были созданы "для другого мира".Она отметила, что ЕС необходимо задуматься, соответствуют ли они по-прежнему своему назначению и новым угрозам. Глава Еврокомиссии также предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности по аналогии со статьей 4 Североатлантического договора НАТО.Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов заявил, что наращивание ВПК стран Европы может говорить о подготовке к большому противостоянию с Россией, которое не начнется, если у власти в ЕС сменятся политические силы либо расколется НАТО – на блок лояльный к РФ и агрессивный.Также отмечалось, что новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантовМедведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, европейский союз (ес), еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, безопасность