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Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду
Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T00:01
2026-09-16T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +22...24В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем потеплеет до +23...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду

В Крыму в среду ожидается сухая погода и до 26 градусов тепла

00:01 16.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17; днем +21…26, в горах +14…19", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +22...24
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем потеплеет до +23...25.
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КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
23:20В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
22:51Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное
22:24Над Крымом работает ПВО
22:17Когда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории
22:13Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
22:09Зеленский уволил генпрокурора Украины
22:00Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре
21:53В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых
21:34Россияне назвали самое раздражающее слово
21:12В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам
21:04Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы
21:00Угроза воздушной атаки на Севастополь отменена
20:52Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку
20:36Не великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение
20:25Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:21Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:15Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
19:48Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
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