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Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду
Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T00:01
2026-09-16T00:01
2026-09-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +22...24В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем потеплеет до +23...25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду
В Крыму в среду ожидается сухая погода и до 26 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17; днем +21…26, в горах +14…19", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +22...24
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем потеплеет до +23...25.
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