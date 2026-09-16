Дожди прекратятся: погода в Крыму на среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся осадки, благодаря области повышенного атмосферного давления ожидается умеренная теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17; днем +21…26, в горах +14…19", - уточняют синоптики.

На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем потеплеет до +23...25.