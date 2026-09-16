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Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью
Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью
В осенне-зимний период в Крым будут курировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:52
2026-09-16T15:52
2026-09-16T15:52
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поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В осенне-зимний период в Крым будут курировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым будут следовать составы: Глубина продаж билетов – 45 суток.В компании отметили, что добраться до Крыма из других регионов можно с пересадкой на поезда в крупных транспортных узлах – Москве и Ростове-на-Дону (через последний проходят три поезда из четырех). "Расписание на осенне-зимний период продолжает формироваться. О новых назначениях и изменениях сроков курсирования мы будем сообщать дополнительно", - добавили в пресс-службе перевозчика.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 21 сентября включительно. А начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график некоторых электричекНа ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта
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Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью
Опубликованы маршруты поездов в Крым на осень и зиму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В осенне-зимний период в Крым будут курировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" в осенне-зимнем сезоне продолжат курсировать в Крым, а также по другим южным направлениям", - говорится в сообщении.
В Крым будут следовать составы:
—№ 7/8 Санкт-Петербург – Симферополь – ежедневно.
—№ 92/91 Москва – Симферополь– ежедневно.
—№ 28/27 Москва – Симферополь – ежедневно, двухэтажным составом.
—№ 316/315 Адлер – Симферополь - ежедневно. Со 2 октября отправлением из Симферополя и с 7 октября отправлением из Адлера поезд начнет ходить измененным маршрутом через Краснодар.
Глубина продаж билетов – 45 суток.
В компании отметили, что добраться до Крыма из других регионов можно с пересадкой на поезда в крупных транспортных узлах – Москве и Ростове-на-Дону (через последний проходят три поезда из четырех).
"Расписание на осенне-зимний период продолжает формироваться. О новых назначениях и изменениях сроков курсирования мы будем сообщать дополнительно", - добавили в пресс-службе перевозчика.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать
от Керчи и до нее до 21 сентября включительно. А начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить
через Краснодар.
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