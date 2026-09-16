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Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью

Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Четыре поезда "Таврия" будут ежедневно ходить в Крым зимой и осенью

В осенне-зимний период в Крым будут курировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T15:52

2026-09-16T15:52

2026-09-16T15:52

крым

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В осенне-зимний период в Крым будут курировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым будут следовать составы: Глубина продаж билетов – 45 суток.В компании отметили, что добраться до Крыма из других регионов можно с пересадкой на поезда в крупных транспортных узлах – Москве и Ростове-на-Дону (через последний проходят три поезда из четырех). "Расписание на осенне-зимний период продолжает формироваться. О новых назначениях и изменениях сроков курсирования мы будем сообщать дополнительно", - добавили в пресс-службе перевозчика.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 21 сентября включительно. А начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график некоторых электричекНа ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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