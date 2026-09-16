Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании
Белоусов наградил командира боевого корабля за предотвращение провокации Дании
14:03 16.09.2026 (обновлено: 14:25 16.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" медалью "За боевые отличия" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолетом военно-воздушных сил Дании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил медалью "За боевые отличия" командира корвета "Сообразительный" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолётом ВВС Дании", – говорится в сообщении.
14 сентября в 14.22 корвет "Сообразительный" Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа Fennec ВВС Дании, который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечал.
"С целью предотвращения провокации датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля", – уточнили в российском военном ведомстве.
Ранее, министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе Гришино в Донецкой Народной Республике.
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