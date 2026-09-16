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Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании

Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" медалью "За боевые отличия" за умелые и решительные действия... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T14:03

2026-09-16T14:03

2026-09-16T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" медалью "За боевые отличия" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолетом военно-воздушных сил Дании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.14 сентября в 14.22 корвет "Сообразительный" Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа Fennec ВВС Дании, который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечал.Ранее, министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе Гришино в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовикаБелоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и СевастополяДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, россия, награды