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Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена
Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена
В Крыму объявили отмену угрозы ракетной и беспилотной атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T15:25
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ракетная опасность
авиационная опасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявили отмену угрозы ракетной и беспилотной атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ракетная опасность, авиационная опасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена

Авиационная и ракетная опасность в Крыму отменена

15:25 16.09.2026 (обновлено: 15:26 16.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявили отмену угрозы ракетной и беспилотной атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

"Отбой ракетной и беспилотной опасности в Республике Крым", – объявили в МЧС.

Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Ракетная опасностьАвиационная опасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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