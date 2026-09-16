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"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя
"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 16.09.2026
"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя
В Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T10:08
2026-09-16T10:24
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергей Аксенов, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.В соответствие с внесенными изменениями, отдых в "Артеке" разрешен только детей из Крыма и Севастополя.Также объекты размещения полуострова будут открыты для ребят, которые приезжают на спортивные сборы и соревнования из других регионов. Указом Аксенова разрешается размещение детей в Крыму для участия спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий на 2026 год. Речь идет о документе, утвержденном приказом Минспорта РФ.Об отмене детского отдыха в КрымуКак сообщалось, 22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".Позже в Крыму запретили все спортивные мероприятия в целях безопасности. Спортшколам временные меры рекомендовали использовать для методологической, организационной и документальной работы.В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.26 августа в Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем годуВ Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей"Артек" готов к приему детей в любой момент
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мдц "артек", сергей аксенов, крым, новости крыма, дети, отдых в крыму, детский отдых, спорт
"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя

"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя - указ

10:08 16.09.2026 (обновлено: 10:24 16.09.2026)
 
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Празднование 100-летия МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергей Аксенов, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
В соответствие с внесенными изменениями, отдых в "Артеке" разрешен только детей из Крыма и Севастополя.
Также объекты размещения полуострова будут открыты для ребят, которые приезжают на спортивные сборы и соревнования из других регионов. Указом Аксенова разрешается размещение детей в Крыму для участия спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий на 2026 год. Речь идет о документе, утвержденном приказом Минспорта РФ.

Об отмене детского отдыха в Крыму

Как сообщалось, 22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.
Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".
Позже в Крыму запретили все спортивные мероприятия в целях безопасности. Спортшколам временные меры рекомендовали использовать для методологической, организационной и документальной работы.
В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.
26 августа в Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
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МДЦ "Артек"Сергей АксеновКрымНовости КрымадетиОтдых в КрымуДетский отдыхСпорт
 
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