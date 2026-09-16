"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя
"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя - указ
10:08 16.09.2026 (обновлено: 10:24 16.09.2026)
© РИА Новости КрымПразднование 100-летия МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек", а также в спортивных базах для участия в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергей Аксенов, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
В соответствие с внесенными изменениями, отдых в "Артеке" разрешен только детей из Крыма и Севастополя.
Также объекты размещения полуострова будут открыты для ребят, которые приезжают на спортивные сборы и соревнования из других регионов. Указом Аксенова разрешается размещение детей в Крыму для участия спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий на 2026 год. Речь идет о документе, утвержденном приказом Минспорта РФ.
Об отмене детского отдыха в Крыму
Как сообщалось, 22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.
Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".
Позже в Крыму запретили все спортивные мероприятия в целях безопасности. Спортшколам временные меры рекомендовали использовать для методологической, организационной и документальной работы.
В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.
26 августа в Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
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