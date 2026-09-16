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Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T18:22
2026-09-16T18:22
2026-09-16T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в результате удара российской армии были поражены: в Киеве – промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"), осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ;в Одесской области, в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по автопроизводству в КиевеУдары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из ЕвропыРоссия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
18:22 16.09.2026 (обновлено: 18:27 16.09.2026)