Рейтинг@Mail.ru
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260916/armiya-rossii-razgromila-konteynerovoz-v-chernomorske-1159437354.html
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске - РИА Новости Крым, 16.09.2026
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T18:22
2026-09-16T18:27
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/90/1115939038_0:257:5568:3389_1920x0_80_0_0_051aacec717470d2a9e1fde7a2e859c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в результате удара российской армии были поражены: в Киеве – промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"), осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ;в Одесской области, в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по автопроизводству в КиевеУдары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из ЕвропыРоссия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/90/1115939038_114:0:5063:3712_1920x0_80_0_0_52f5e5aca80c8ec3f46268cdf8a19c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф
Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске

Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске

18:22 16.09.2026 (обновлено: 18:27 16.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате ударов в порту "Черноморск" поражен "контейнеровоз", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее в результате удара российской армии были поражены: в Киеве – промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"), осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ;
в Одесской области, в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России ударили по автопроизводству в Киеве
Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы
Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины
 
Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В Севастополе в третий раз объявили воздушную тревогу
20:3168 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:20В Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человек
20:15Почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения установили в Симферополе
20:03Потешная рота крымских амазонок: правда и вымыслы
19:59Полсотни снарядов в четырех районах Крыма уничтожили пиротехники МЧС
19:43Каких врачей не хватает в Крыму
19:37Отбой тревоги объявили в Севастополе
19:35Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
19:30В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
19:21В Севастополе подешевели местные овощи и фрукты
19:04Лихая Маруся: анархия без порядка – 107 лет назад расстреляли соратницу Махно
18:51В Севастополе вновь звучит воздушная тревога
18:40В России сокращены сроки для врачебных консультаций
18:26Пришло время немедленно прекратить огонь на Украине – генсек ООН
18:22Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске
18:08Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам
18:00Путин выступает с обращением к россиянам
17:45Новый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест
17:29Заложник внешности: к юбилею Михаила Кокшенова
Лента новостейМолния