https://crimea.ria.ru/20260916/armiya-rossii-razgromila-konteynerovoz-v-chernomorske-1159437354.html

Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске

Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске - РИА Новости Крым, 16.09.2026

Армия России разгромила контейнеровоз в Черноморске

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T18:22

2026-09-16T18:22

2026-09-16T18:27

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

удары по украине

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в результате удара российской армии были поражены: в Киеве – промышленное предприятие (ОАО "Киевское автотранспортное предприятие"), осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ;в Одесской области, в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили по автопроизводству в КиевеУдары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из ЕвропыРоссия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф