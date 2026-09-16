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71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.09.2026
71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T08:12
2026-09-16T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, черное море, брянская область, калужская область, орловская область, ростовская область, астраханская область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России

71 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России ночью

08:12 16.09.2026 (обновлено: 08:22 16.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края.
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Срочные новости КрымаКрымЧерное мореБрянская областьКалужская областьОрловская областьРостовская областьАстраханская областьКраснодарский крайПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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