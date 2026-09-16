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71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.09.2026
71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T08:12
2026-09-16T08:12
2026-09-16T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
71 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России ночью
08:12 16.09.2026 (обновлено: 08:22 16.09.2026)