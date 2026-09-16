https://crimea.ria.ru/20260916/71-ukrainskiy-bespilotnik-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159412279.html

71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России

71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.09.2026

71 украинский беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России

Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T08:12

2026-09-16T08:12

2026-09-16T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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