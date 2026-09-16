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17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 16.09.2026
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17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом
17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 16.09.2026
17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом
В 17 населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение в среду, 16 сентября, в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.09.2026
2026-09-16T08:31
2026-09-16T08:39
новости крыма
электроэнергия
вода крыма
судак
коктебель
новый свет
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В 17 населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение в среду, 16 сентября, в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".По отключение попадают город Судак, поселки Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабженияКакие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделеВ Симферополе произошло аварийное отключение света
судак
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новости крыма, электроэнергия, вода крыма, судак, коктебель, новый свет, отключение воды
17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом

В Крыму из-за проблем на энергетических сетях 17 населенных пунктов остаются без воды

08:31 16.09.2026 (обновлено: 08:39 16.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В 17 населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение в среду, 16 сентября, в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"16 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Судакском филиале - перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях", – говорится в сообщении.
По отключение попадают город Судак, поселки Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
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Новости КрымаЭлектроэнергияВода КрымаСудакКоктебельНовый СветОтключение воды
 
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