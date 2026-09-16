https://crimea.ria.ru/20260916/17-naselennykh-punktov-na-vostoke-kryma-ostayutsya-bez-vody-iz-za-pereboev-so-svetom-1159412456.html

17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом

17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 16.09.2026

17 населенных пунктов на востоке Крыма остаются без воды из-за перебоев со светом

В 17 населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение в среду, 16 сентября, в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.09.2026

2026-09-16T08:31

2026-09-16T08:31

2026-09-16T08:39

новости крыма

электроэнергия

вода крыма

судак

коктебель

новый свет

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В 17 населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение в среду, 16 сентября, в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".По отключение попадают город Судак, поселки Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабженияКакие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделеВ Симферополе произошло аварийное отключение света

судак

коктебель

новый свет

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, электроэнергия, вода крыма, судак, коктебель, новый свет, отключение воды