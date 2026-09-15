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Жителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Жителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля
Жителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Жителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля
Житель крымского поселка Симеиз обвиняется в государственной измене. Являясь противником СВО, он сотрудничал с главным разведуправлением (ГУР) Минобороны... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:44
2026-09-15T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Симеиз обвиняется в государственной измене. Являясь противником СВО, он сотрудничал с главным разведуправлением (ГУР) Минобороны Украины, сообщает прокуратура Крыма."Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Симеиз", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве отметили, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, сам установил контакт с представителем главного управления разведки Украины. На свой телефон он фотографировал один из военных кораблей. И всю собранную информацию передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства.Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.В понедельник сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил уголовное дело за призывы к терактамФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗВ Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
госизмена, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, главное управление разведки украины (гур), закон и право
Жителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля

Житель Симеиза обвиняется в работе на украинские спецслужбы

12:44 15.09.2026
 
© Южный окружной военный судСтатуэтка Фемиды в зале суда
Статуэтка Фемиды в зале суда
© Южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Симеиз обвиняется в государственной измене. Являясь противником СВО, он сотрудничал с главным разведуправлением (ГУР) Минобороны Украины, сообщает прокуратура Крыма.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Симеиз", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, сам установил контакт с представителем главного управления разведки Украины. На свой телефон он фотографировал один из военных кораблей. И всю собранную информацию передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.
В понедельник сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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