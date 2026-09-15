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Зеленский уволил генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Зеленский уволил генпрокурора Украины
Зеленский уволил генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Зеленский уволил генпрокурора Украины
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. Документ опубликован на его сайте и датирован 15... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T22:09
2026-09-15T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. Документ опубликован на его сайте и датирован 15 сентября.В понедельник глава киевского режима отстранил Кравченко от должности на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).Ранее в понедельник Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров.Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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украина, владимир зеленский, в мире, кадровые перестановки, новости
Зеленский уволил генпрокурора Украины

Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко с поста генерального прокурора Украины

22:09 15.09.2026
 
© REUTERS Thomas PeterГенеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© REUTERS Thomas Peter
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. Документ опубликован на его сайте и датирован 15 сентября.
В понедельник глава киевского режима отстранил Кравченко от должности на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Ранее в понедельник Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.
Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров.
Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.
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УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреКадровые перестановкиНовости
 
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