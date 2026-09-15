https://crimea.ria.ru/20260915/zasushlivaya-osen-kompensiruet-li-zima-nedostatok-vlagi-v-krymu-1159307015.html

Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму

Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму

Значительный недобор осадков в осенний период будет компенсирован достаточно многоводным периодом в зимнее время в Крыму и южных регионах страны. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T13:22

2026-09-15T13:22

2026-09-15T13:22

прогноз

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122678636_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3241c2c0b9cc9f110f432548a192bbe8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Значительный недобор осадков в осенний период будет компенсирован достаточно многоводным периодом в зимнее время в Крыму и южных регионах страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В октябре по дождям будет недобор, в ноябре – примерно около нормы положенных осадков, поделился мнением Тишковец.Однако в декабре и январе, считает специалист, ситуация начнет выправляться. По его мнению, зимний сезон в этом году будет достаточно влажный, особенно на юге России."Если посмотреть на нарастающее влияние мощного Эль-Ниньо, который в этом году будет рекордным, я считаю, что в этом году климатический калейдоскоп времен года будет выглядеть следующим образом: сравнительно теплая и сухая осень с продолжительным бабьим летом, мягкая и влажная зима с отсутствием трескучих морозов, частыми оттепелями, слякотью, туманами и неустойчивым снежным покровом. Крайне нестабильная весна в постоянной борьбе тепла и холода, и относительно прохладное, дождливое лето", – поделился прогнозами эксперт.Следующий год, предположительно, будет напоминать мозаику без четких сезонов с размытыми погодными вариациями, считает Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прогноз, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма