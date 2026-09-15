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Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму
Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму
Значительный недобор осадков в осенний период будет компенсирован достаточно многоводным периодом в зимнее время в Крыму и южных регионах страны. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T13:22
2026-09-15T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Значительный недобор осадков в осенний период будет компенсирован достаточно многоводным периодом в зимнее время в Крыму и южных регионах страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В октябре по дождям будет недобор, в ноябре – примерно около нормы положенных осадков, поделился мнением Тишковец.Однако в декабре и январе, считает специалист, ситуация начнет выправляться. По его мнению, зимний сезон в этом году будет достаточно влажный, особенно на юге России."Если посмотреть на нарастающее влияние мощного Эль-Ниньо, который в этом году будет рекордным, я считаю, что в этом году климатический калейдоскоп времен года будет выглядеть следующим образом: сравнительно теплая и сухая осень с продолжительным бабьим летом, мягкая и влажная зима с отсутствием трескучих морозов, частыми оттепелями, слякотью, туманами и неустойчивым снежным покровом. Крайне нестабильная весна в постоянной борьбе тепла и холода, и относительно прохладное, дождливое лето", – поделился прогнозами эксперт.Следующий год, предположительно, будет напоминать мозаику без четких сезонов с размытыми погодными вариациями, считает Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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прогноз, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Засушливая осень: компенсирует ли зима недостаток влаги в Крыму

Крым ждет засушливая осень и недобор осадков компенсируется зимой – ФОБОС

13:22 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна на Симферопольском водохранилище
Весна на Симферопольском водохранилище - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Значительный недобор осадков в осенний период будет компенсирован достаточно многоводным периодом в зимнее время в Крыму и южных регионах страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Я считаю, что в этом году осень будет достаточно теплая на большей части Русской равнины", – прогнозирует метеоролог. В Крыму же, по его мнению, будет недобор осадков. То есть на хорошие проливные дожди, в предстоящие осенние месяцы крымчанам рассчитывать не приходится.

В октябре по дождям будет недобор, в ноябре – примерно около нормы положенных осадков, поделился мнением Тишковец.
Однако в декабре и январе, считает специалист, ситуация начнет выправляться. По его мнению, зимний сезон в этом году будет достаточно влажный, особенно на юге России.
"Если посмотреть на нарастающее влияние мощного Эль-Ниньо, который в этом году будет рекордным, я считаю, что в этом году климатический калейдоскоп времен года будет выглядеть следующим образом: сравнительно теплая и сухая осень с продолжительным бабьим летом, мягкая и влажная зима с отсутствием трескучих морозов, частыми оттепелями, слякотью, туманами и неустойчивым снежным покровом. Крайне нестабильная весна в постоянной борьбе тепла и холода, и относительно прохладное, дождливое лето", – поделился прогнозами эксперт.
Следующий год, предположительно, будет напоминать мозаику без четких сезонов с размытыми погодными вариациями, считает Евгений Тишковец.
"Особенно много осадков ожидается в конце зимнего сезона – в феврале. Там ожидается переизбыток по дождям, снегу, мокрому снегу, ледяным дождям. Я думаю, что превышение будет в среднем на 30-40 процентов. В феврале эта аномалия, особенно в южных регионах, может оказаться по меньшей мере в два-три раза больше. Там осадков будет хоть отбавляй", – предупредил метеоролог.
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ПрогнозЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаКрымНовости Крыма
 
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