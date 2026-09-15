https://crimea.ria.ru/20260915/yuridicheskaya-voyna-zapada-protiv-rossii-nachalas-s-kryma--lavrov-1159390065.html

Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров

Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров

Запад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T11:54

2026-09-15T11:54

2026-09-15T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Запад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это началось с момента законного волеизъявления крымчан о воссоединении Крыма с РФ. Об этом Лаврова в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг УкраиныОн напомнил, что только одних санкций против РФ введено более тридцати тысяч и это вдвое больше, чем санкций, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых."Помимо санкций начаты квази-судебные судебные разбирательства, но санкции, повторю, введены, не дожидаясь результатов этих разбирательств, а результаты, которые уже есть в достаточном количестве, они плачевны для наших западных коллег", – продолжил министр.В частности, он подчеркнул, что Международный суд ООН по итогам восьмилетнего судебного разбирательства отверг обвинения в адрес России о якобы финансировании терроризма на Донбассе и расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Но цель этих разбирательств состояла совсем не в том, чтобы достигнуть реального урегулирования.Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит, заявлял ранее глава парламента республики Владимир Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон ЛавроваАксенов оценил перспективы признания КрымаВозвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, сергей лавров, мнения, коллективный запад