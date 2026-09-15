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Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
Запад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T11:54
2026-09-15T11:54
2026-09-15T11:55
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Запад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это началось с момента законного волеизъявления крымчан о воссоединении Крыма с РФ. Об этом Лаврова в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг УкраиныОн напомнил, что только одних санкций против РФ введено более тридцати тысяч и это вдвое больше, чем санкций, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых."Помимо санкций начаты квази-судебные судебные разбирательства, но санкции, повторю, введены, не дожидаясь результатов этих разбирательств, а результаты, которые уже есть в достаточном количестве, они плачевны для наших западных коллег", – продолжил министр.В частности, он подчеркнул, что Международный суд ООН по итогам восьмилетнего судебного разбирательства отверг обвинения в адрес России о якобы финансировании терроризма на Донбассе и расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Но цель этих разбирательств состояла совсем не в том, чтобы достигнуть реального урегулирования.Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит, заявлял ранее глава парламента республики Владимир Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон ЛавроваАксенов оценил перспективы признания КрымаВозвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт
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крым, россия, сергей лавров, мнения, коллективный запад
Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
После воссоединения Крыма с Россией Запад начал юридическую войну против РФ – Лавров
11:54 15.09.2026 (обновлено: 11:55 15.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Запад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это началось с момента законного волеизъявления крымчан о воссоединении Крыма с РФ. Об этом Лаврова в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины
"Запад пренебрегает международным правом. И в этом смысле он даже изобрел такой термин – юридическая война. Такое англосаксонское изобретение, которое тоже психологически отражает менталитет наших англосаксонских друзей. После того, как Крым воссоединился с Россией, после начала специальной военной операции, против нашей страны возбуждены многочисленные квази-судебные разбирательства", – констатировал Лавров.
Он напомнил, что только одних санкций против РФ введено более тридцати тысяч и это вдвое больше, чем санкций, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых.
"Помимо санкций начаты квази-судебные судебные разбирательства, но санкции, повторю, введены, не дожидаясь результатов этих разбирательств, а результаты, которые уже есть в достаточном количестве, они плачевны для наших западных коллег", – продолжил министр.
В частности, он подчеркнул, что Международный суд ООН по итогам восьмилетнего судебного разбирательства отверг обвинения в адрес России о якобы финансировании терроризма на Донбассе и расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Но цель этих разбирательств состояла совсем не в том, чтобы достигнуть реального урегулирования.
"Та самая гибридная война. Поэтому речь шла не о добросовестном применении правовых механизмов. Запад не хотел даже дожидаться исхода всех этих судебных, затеянных им процессов, а ему нужно было создавать геополитический, пропагандистский шум в мире", – заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
Признание Крыма российским неизбежно
, но это произойдет только после смены нынешних западных элит, заявлял ранее глава парламента республики Владимир Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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