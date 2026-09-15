https://crimea.ria.ru/20260915/yavka-na-dosrochnom-golosovanii-v-khersonskoy-oblasti-sostavila-472-1159383251.html

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2% - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%

Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает сетевое издание... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T09:56

2026-09-15T09:56

2026-09-15T09:56

выборы

херсонская область

марина захарова

новые регионы россии

общество

досрочное голосование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает сетевое издание "Таврия"."Мы применяли различные виды голосования: вне помещения, на придомовых территориях и на дому. В большей степени мы акцентировали внимание на маломобильных гражданах", - рассказала председатель региональной Избирательной комиссии Марина Захарова.По данным издания, в регионе действовали 128 избирательных участков и свыше 350 мобильных групп, члены которых посетили более 80 тысяч домовладений. За десять дней в голосовании приняли участие жители 14 муниципальных округов.Свыше 1300 сотрудников МВД и Росгвардии обеспечивали безопасность процедуры.Досрочное голосование проходило в два этапа - с 4 по 8 и с 9 по 13 сентября.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.Ранее сообщалось, что в Единый день голосования в Крыму особое внимание уделят вопросам безопасности.В Севастополе каждый избирательный участок проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в РоссииГотовность Крыма к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, херсонская область, марина захарова, новые регионы россии, общество, досрочное голосование