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Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%
Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2% - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает сетевое издание... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T09:56
2026-09-15T09:56
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выборы
херсонская область
марина захарова
новые регионы россии
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досрочное голосование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает сетевое издание "Таврия"."Мы применяли различные виды голосования: вне помещения, на придомовых территориях и на дому. В большей степени мы акцентировали внимание на маломобильных гражданах", - рассказала председатель региональной Избирательной комиссии Марина Захарова.По данным издания, в регионе действовали 128 избирательных участков и свыше 350 мобильных групп, члены которых посетили более 80 тысяч домовладений. За десять дней в голосовании приняли участие жители 14 муниципальных округов.Свыше 1300 сотрудников МВД и Росгвардии обеспечивали безопасность процедуры.Досрочное голосование проходило в два этапа - с 4 по 8 и с 9 по 13 сентября.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.Ранее сообщалось, что в Единый день голосования в Крыму особое внимание уделят вопросам безопасности.В Севастополе каждый избирательный участок проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в РоссииГотовность Крыма к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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выборы, херсонская область, марина захарова, новые регионы россии, общество, досрочное голосование
Явка на досрочном голосовании в Херсонской области составила 47,2%
В Херсонской области явка на досрочном голосовании по выборам в Госдуму превысила 47%
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым.
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает сетевое издание "Таврия".
"Мы применяли различные виды голосования: вне помещения, на придомовых территориях и на дому. В большей степени мы акцентировали внимание на маломобильных гражданах", - рассказала председатель региональной Избирательной комиссии Марина Захарова.
По данным издания, в регионе действовали 128 избирательных участков и свыше 350 мобильных групп, члены которых посетили более 80 тысяч домовладений. За десять дней в голосовании приняли участие жители 14 муниципальных округов.
Свыше 1300 сотрудников МВД и Росгвардии обеспечивали безопасность процедуры.
Досрочное голосование проходило в два этапа - с 4 по 8 и с 9 по 13 сентября.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ранее сообщалось, что в Единый день голосования в Крыму особое внимание уделят
вопросам безопасности.
В Севастополе каждый избирательный участок проверен
на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями.
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