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ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T06:16
2026-09-15T06:26
самарская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.И подчеркнул, что погибших нет, идет сбор информации о последствиях атаки. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также выбиты стекла в нескольких жилых объектах. Ведет работу оперативный штаб.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
самарская область
Материал дополняется
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие

При атаке ВСУ на Самарскую область зафиксированы повреждения жилых домов и предприятия

06:16 15.09.2026 (обновлено: 06:26 15.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.
"Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что погибших нет, идет сбор информации о последствиях атаки. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также выбиты стекла в нескольких жилых объектах. Ведет работу оперативный штаб.
 
Самарская область
 
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Заголовок открываемого материала
06:16ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
06:07ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения
00:01Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
22:30ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:08Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
21:55США добавили ВТБ в список антииранских санкций
21:39Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
21:23Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
21:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:10На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
20:55Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
20:40173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
20:32Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
20:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия
20:11Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
19:55Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
19:37В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
19:22Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
19:10Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие
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