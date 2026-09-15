https://crimea.ria.ru/20260915/vsu-vsyu-noch-atakovali-samarskuyu-oblast--povrezhdeny-doma-i-predpriyatie-1159378377.html
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T06:16
2026-09-15T06:16
2026-09-15T06:26
самарская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1159378377.jpg?1789442790
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.И подчеркнул, что погибших нет, идет сбор информации о последствиях атаки. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также выбиты стекла в нескольких жилых объектах. Ведет работу оперативный штаб.
самарская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область
Материал дополняется
ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
При атаке ВСУ на Самарскую область зафиксированы повреждения жилых домов и предприятия
06:16 15.09.2026 (обновлено: 06:26 15.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.
"Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что погибших нет, идет сбор информации о последствиях атаки. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также выбиты стекла в нескольких жилых объектах. Ведет работу оперативный штаб.