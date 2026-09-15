https://crimea.ria.ru/20260915/vsu-vsyu-noch-atakovali-samarskuyu-oblast--povrezhdeny-doma-i-predpriyatie-1159378377.html

ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие

ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие - РИА Новости Крым, 15.09.2026

ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие

Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T06:16

2026-09-15T06:16

2026-09-15T06:26

самарская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1159378377.jpg?1789442790

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники всю ночь атаковали Самарскую область – зафиксированы повреждения, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.И подчеркнул, что погибших нет, идет сбор информации о последствиях атаки. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также выбиты стекла в нескольких жилых объектах. Ведет работу оперативный штаб.

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область