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ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения
ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения
В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – после вражеской атаки зафиксированы пожары и повреждения, погибших и... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T06:07
2026-09-15T06:22
таганрог
юрий слюсарь
ростовская область
новости
ракетная атака
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – после вражеской атаки зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.После ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон, перечислил губернатор.Экстренные службы работают на местах происшествий. Информация будет уточняться, сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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таганрог, юрий слюсарь, ростовская область, новости, ракетная атака, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения

При массированном ракетном ударе по Таганрогу зафиксированы пожары и разрушения

06:07 15.09.2026 (обновлено: 06:22 15.09.2026)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – после вражеской атаки зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Сегодня ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По оперативной информации погибших и пострадавших нет. Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

После ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон, перечислил губернатор.
Экстренные службы работают на местах происшествий. Информация будет уточняться, сообщил глава региона.
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ТаганрогЮрий СлюсарьРостовская областьНовостиРакетная атакаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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06:07ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения
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