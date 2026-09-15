https://crimea.ria.ru/20260915/vsu-massirovanno-udarili-raketami-po-taganrogu--zafiksirovany-i-pozhary-i-razrusheniya-1159378312.html

ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения

ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения - РИА Новости Крым, 15.09.2026

ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения

В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – после вражеской атаки зафиксированы пожары и повреждения, погибших и... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T06:07

2026-09-15T06:07

2026-09-15T06:22

таганрог

юрий слюсарь

ростовская область

новости

ракетная атака

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – после вражеской атаки зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.После ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон, перечислил губернатор.Экстренные службы работают на местах происшествий. Информация будет уточняться, сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

таганрог

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, юрий слюсарь, ростовская область, новости, ракетная атака, всу (вооруженные силы украины), атаки всу