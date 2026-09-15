https://crimea.ria.ru/20260915/vsu-atakuyut-sevastopol---sbito-tri-vozdushnykh-tseli-1159391024.html
ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:12
2026-09-15T12:12
2026-09-15T12:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
пво
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:130:2942:1785_1920x0_80_0_0_8cccad20661331bf2a4a2a64b67b969a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС.По предварительным данным, пострадавших нет. Военные ведут работу по уничтожению вражеских целей из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, отметил губернатор Севастополя. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности.Ранее в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу, людей призвали укрыться в безопасных местах. При этом в Крыму в этот же период объявляли ракетную опасность. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за суткиВ Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчинаМассированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fbf4a8a8f0ba87adb61e41152c65583.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, пво, атаки всу на крым
ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
Над Севастополем силы ПВО и мобильные группы сбили три воздушных цели - Развожаев
12:12 15.09.2026 (обновлено: 12:20 15.09.2026)