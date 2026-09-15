https://crimea.ria.ru/20260915/vsu-atakuyut-sevastopol---sbito-tri-vozdushnykh-tseli-1159391024.html

ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели

ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели - РИА Новости Крым, 15.09.2026

ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели

Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T12:12

2026-09-15T12:12

2026-09-15T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС.По предварительным данным, пострадавших нет. Военные ведут работу по уничтожению вражеских целей из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, отметил губернатор Севастополя. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности.Ранее в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу, людей призвали укрыться в безопасных местах. При этом в Крыму в этот же период объявляли ракетную опасность. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за суткиВ Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчинаМассированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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