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ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 15.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС.По предварительным данным, пострадавших нет. Военные ведут работу по уничтожению вражеских целей из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, отметил губернатор Севастополя. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности.Ранее в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу, людей призвали укрыться в безопасных местах. При этом в Крыму в этот же период объявляли ракетную опасность. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за суткиВ Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчинаМассированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
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ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели

Над Севастополем силы ПВО и мобильные группы сбили три воздушных цели - Развожаев

12:12 15.09.2026 (обновлено: 12:20 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ. Над территорией города уже сбили три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михали Развожаев в своем канале в МАКС.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито 3 воздушные цели в районе Северной стороны", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Военные ведут работу по уничтожению вражеских целей из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, отметил губернатор Севастополя. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности.
Ранее в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу, людей призвали укрыться в безопасных местах. При этом в Крыму в этот же период объявляли ракетную опасность.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПВОАтаки ВСУ на Крым
 
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