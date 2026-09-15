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Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России
Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России
Решение о снятии ограничения на проведение мероприятий в России приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Об этом сообщается на сайте Союза... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:23
2026-09-15T12:23
тхэквондо
спорт
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Решение о снятии ограничения на проведение мероприятий в России приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Об этом сообщается на сайте Союза тхэквондо России.Как уточняет РИА Новости, заседание совета World Taekwondo прошло во вторник, 15 сентября, в Чхунчхоне (Южная Корея).Ранее сообщалось, что World Taekwondo допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ в январе текущего года и немедленно вступило в силу.До этого World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеГимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спортаХудожественные гимнасты держат первенство: победы и достижения Крыма
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тхэквондо, спорт, в мире, россия, санкции против россии, новости
Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение о проведении мероприятий в России

12:23 15.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧемпионат мира по тхэквондо. Пятый день
Чемпионат мира по тхэквондо. Пятый день - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Решение о снятии ограничения на проведение мероприятий в России приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Об этом сообщается на сайте Союза тхэквондо России.
"Совет Всемирного Тхэквондо принял решение о проведении мероприятий в России", – говорится в сообщении.
Как уточняет РИА Новости, заседание совета World Taekwondo прошло во вторник, 15 сентября, в Чхунчхоне (Южная Корея).
Ранее сообщалось, что World Taekwondo допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ в январе текущего года и немедленно вступило в силу.
До этого World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
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ТхэквондоСпортВ миреРоссияСанкции против РоссииНовости
 
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