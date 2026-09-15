https://crimea.ria.ru/20260915/vsemirnaya-federatsiya-tkhekvondo-razreshila-provodit-meropriyatiya-v-rossii-1159390449.html

Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России

Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России

Решение о снятии ограничения на проведение мероприятий в России приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Об этом сообщается на сайте Союза... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T12:23

2026-09-15T12:23

2026-09-15T12:23

тхэквондо

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Решение о снятии ограничения на проведение мероприятий в России приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Об этом сообщается на сайте Союза тхэквондо России.Как уточняет РИА Новости, заседание совета World Taekwondo прошло во вторник, 15 сентября, в Чхунчхоне (Южная Корея).Ранее сообщалось, что World Taekwondo допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ в январе текущего года и немедленно вступило в силу.До этого World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеГимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спортаХудожественные гимнасты держат первенство: победы и достижения Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тхэквондо, спорт, в мире, россия, санкции против россии, новости