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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:58
2026-09-15T10:58
2026-09-15T11:08
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль российских войск
10:58 15.09.2026 (обновлено: 11:08 15.09.2026)