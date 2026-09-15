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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.09.2026

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T10:58

2026-09-15T10:58

2026-09-15T11:08

новости сво

харьковская область

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министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу