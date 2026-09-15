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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.09.2026
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:58
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новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль российских войск

10:58 15.09.2026 (обновлено: 11:08 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские бойцы
Российские бойцы - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль Ольховатку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
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Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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