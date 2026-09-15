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Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
В Севастополе в пятый раз за сутки звучат сирены воздушной тревоги - в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T22:13
2026-09-15T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки звучат сирены воздушной тревоги - в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога в городе объявлялась в 1:17, 6:46, 11:30, 20:20. Днем военные сбили три дрона ВСУ в районе Северной стороны. В течение минувших суток над регионом уничтожили 26 вражеских БПЛА. В результате атак пострадал молодой мужчина. Во время тревоги он находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. У него диагностировано осколочное ранение бедра.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

22:13 15.09.2026 (обновлено: 22:21 15.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки звучат сирены воздушной тревоги - в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
Тревога в городе объявлялась в 1:17, 6:46, 11:30, 20:20. Днем военные сбили три дрона ВСУ в районе Северной стороны. В течение минувших суток над регионом уничтожили 26 вражеских БПЛА. В результате атак пострадал молодой мужчина. Во время тревоги он находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. У него диагностировано осколочное ранение бедра.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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